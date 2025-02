Inter incerottata: Sommer salterà il match col Napoli 

L’Inter reduce dal ko in campionato con la Juventus e in attesa di conoscere oggi quale avversaria incrocerà negli ottavi di finale in Champions League (il sorteggio è in programma a Nyon dalle 12: i nerazzurri giocheranno il ritorno in casa, sono teste di serie), è costretta a leccarsi le ferite. Oltre ad aver perso l’occasione di scavalcare il Napoli in testa alla classifica, perde il portiere Yann Sommer per circa un mese. Non ci voleva, proprio nello snodo fondamentale della stagione e proprio quando ormai l’infermeria della squadra si era svuotata.

Invece Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo portiere titolare. Lo svizzero ieri mattina si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno fatto emergere la presenza di una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. «Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire», ha fatto sapere la società in una nota. L’estremo difensore rischia uno stop di 3/4 settimane e salterà una gara fondamentale come lo scontro diretto della prossima settimana in casa della capolista, rischiando anche di non essere a disposizione per le due gare degli ottavi di Champions League (contro Psv, che ha eliminato la Juventus, o contro Feyenoord, giustiziere del Milan: si scoprirà stamane). Lo sostituirà Josep Martinez, acquistato la scorsa estate dal Genoa per circa 13 milioni di euro e visto finora solo nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese: per il classico scherzo del destino, lo spagnolo esordirà proprio contro la sua ex squadra sabato a San Siro.

Ora l’allenatore deve valutare che squadra presentare contro i rossoblù al Meazza. Preoccupano non solo le non perfette condizioni fisiche di Carlos Augusto e Marcus Thuram, che puntano al massimo a essere disponibili per andare in panchina, ma anche la situazione legata ai diffidati. Sono tre tra i titolari nerazzurri a rischiare la squalifica: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. E la squalifica, in questo caso, sarebbe pesante, visto che farebbe saltare lo scontro diretto in casa del Napoli della prossima settimana. Motivo per cui il tecnico interista valuterà con molta attenzione se rischiarli contro il Genoa.

