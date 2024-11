Inter in vetta con un autogol 

INTER 1

RB LIPSIA 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard (44' pt Bisseck), De Vrij, Bastoni (20' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (31' st Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Taremi (20' st Thuram), Lautaro (31' st Arnautovic). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Buchanan, Asllani, Darmian, Aidoo. All. S. Inzaghi.

RB Lipsia (4-2-3-1) : Gulacsi; Geertruida (41' st Gebel), Orban, Lukeba, Henrichs; Kampl, Haidara (16' st Seiwald); Baumgartner (16' st Ouedraogo, 25' st Vermeeren), Openda, Nusa; André Silva (16' st Sesko). In panchina Vandevoordt. All. Rose.

Arbitro : Joao Pinheiro (Por).

Rete : 27' pt autogol Lukeba.

Milano. Massimo risultato con il minimo sforzo: l'Inter batte anche il Lipsia per 1-0 (il terzo consecutivo in Europa) e vola in testa alla classifica unica di Champions League, aspettando le gare di stasera. I tre punti arrivano grazie a una autorete di Lukeba in una serata in cui la squadra di Simone Inzaghi controlla la partita senza però riuscire mai a dare il colpo del definitivo ko ai tedeschi. Che, complici anche le tante assenze, non hanno però mai creato grossi grattacapi alla difesa interista.

La vittoria fa fare un altro salto in avanti a Lautaro Martinez e compagni, che a tre partite dalla fine della prima fase e con la difesa ancora inviolata hanno già quasi un piede agli ottavi di finale senza passare dalle force caudine degli spareggi.

La prima vera occasione arriva con un mancino al volo di Lautaro, troppo debole per impensierire il portiere dei tedeschi. Serve un pizzico di fortuna ai nerazzurri per sbloccare la gara: una punizione dalla destra di Dimarco, Lukeba devia la palla nella propria porta sbloccando il risultato per i padroni di casa. L’Inter sfiora il raddoppio più volte. La brutta notizia per Inzaghi è un risentimento muscolare per Pavard. La ripresa non muta il tema tacttico ma l’Inter non mette al sicuro il risultato, abbassa i ritmi, complice anche un po' di stanchezza, e il Lipsia alza la pressione schiacciando per alcuni minuti i nerazzurri nella propria area. Ma a poco a poco la squadra di Inzaghi riesce a recuperare il pallino del gioco, controllando senza mai correre pericoli. Vittoria meritata e primato.

