Inter il giorno dopo: rotta sulla finale per la quarta coppa 

Milano. La Milano interista si è risvegliata stanca ma ancora inebriata dalle emozioni di una partita che rimarrà nella storia. Il 4-3 ai supplementari di martedì al Barcellona, che ha aperto le porte della finale di Champions League agli uomini di Simone Inzaghi, resterà a lungo negli occhi e nella mente dei 75mila presenti a San Siro e dei milioni che hanno seguito la sfida da casa davanti alla tv. E ha anche acceso l’entusiasmo per le strade di Milano: fumogeni e bandiere hanno colorato di nerazzurro la notte in piazza Duomo con oltre mille tifosi.

Il tecnico

«Il bello deve ancora venire», ammette l’allenatore al telegiornale, «è stata una altalena di emozioni incredibili in questi 130’. Il momento decisivo? I cambi, avevamo energie fresche che ci hanno dato una grandissima mano». Secondo il presidente Giuseppe Marotta «l’artefice maggiore di questa nostra cavalcata è sicuramente Simone Inzaghi. È stata una serata epica per come è stata vissuta sia in campo che fuori. Sono abituato a vivere queste emozioni, ma questa dal punto di vista adrenalinico è stata al top».

Protagonisti

Un successo di gruppo e di cuore, di carattere e di attributi (con solo 16’ in svantaggio in Europa in questa stagione in 14 gare), che proietta l’Inter in finale di Champions League per la seconda volta nel giro di tre anni e con la voglia di conquistare il quarto trofeo della sua storia e di vendicare la cocente delusione della sconfitta subita a Istanbul nel 2023 contro il Manchester City. Non a caso, tutti i big hanno fatto il possibile e oltre per giocare contro il Barcellona, a partire da Lautaro Martinez. Un capitano eroico, in campo per 71’ su una gamba sola dopo l’infortunio dell’andata, ma che con la rete del momentaneo 1-0 ha raggiunto quota nove gol in questa edizione del torneo eguagliando Hernán Crespo (2002/03) come miglior marcatore interista in una singola stagione nella massima competizione europea. «Stringo i denti, finché dura», il messaggio che il leader nerazzurro ha inviato alla compagna Agustina, come mostrato in una foto pubblicata su Instagram.

Le prossime settimane serviranno all’argentino per recuperare ed essere al meglio per Monaco di Baviera (la finale è il 31 maggio), senza dimenticarsi che resta in piedi anche l’obiettivo scudetto nel testa a testa col Napoli.

Nel 2010

Intanto, però, rimane la vittoria col Barcellona, che a molti ha ricordato quella storica del 2009/10 con José Mourinho in panchina. A partire dal presidente di quell’Inter, Massimo Moratti: «Sono state due battaglie, diverse come risultato, come punteggio e come situazioni. Però l’emozione è la stessa e la felicità alla fine è uguale», le sue parole: «È stata una serata meravigliosa perché non si può trovare un altro aggettivo. Sono state due partite una più bella dell’altra con un finale meritatissimo».

In Spagna

Il tutto mentre in Catalogna la discussione si è spostata sull’arbitraggio di Marciniak, messo nel mirino dalla squadra e dalla stampa. «Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro, l’Uefa dovrebbe indagare», l’attacco di Pedri. «Quando c’era da prendere una decisione dubbia ha scelto sempre l’Inter», la frecciata del tecnico Hansi Flick. E il presidente Joan Laporta ha rincarato la dose: «Abbiamo lottato per arrivare alla finale di Monaco, ma non è andata così per decisioni arbitrali che ci hanno danneggiato».

RIPRODUZIONE RISERVATA