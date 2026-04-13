Inter, il conto alla rovescia è già scattato 

L'Inter accelera verso il traguardo e inizia a cerchiare le possibili date per la festa scudetto. La rimonta sul Como, unita allo stop del Napoli contro il Parma, ha il sapore del primo vero match point: il vantaggio è ora di nove punti a sei giornate dalla fine. Tradotto: alla squadra di Cristian Chivu bastano 10 punti per la certezza aritmetica del titolo numero 21. La prima finestra utile potrebbe essere nel weekend del 25-26 aprile contro il Torino, a patto di battere prima il Cagliari e poi i granata, e che il Napoli raccolga non più di due punti nelle prossime due gare. In caso contrario, tutto rinviato, ma la sensazione è che la questione sia ormai legata al “quando” e non più al “se”.

Parla Marotta

Il successo sul Como racconta molto della maturità della capolista. «È stata una partita bella, vinta meritatamente contro una squadra all'altezza», ha commentato il presidente Giuseppe Marotta al termine dell'assemblea di Lega Serie A. Poi una riflessione sull'ambizione, dopo la punzecchiatura di Chivu ai colleghi allenatori: «In Italia c'è paura di indicare gli obiettivi. L'Inter deve essere coraggiosa, è nel dna di un club che vuole vincere». Non manca un passaggio sul rigore contestato concesso al Como nel finale, che ha rischiato di riaprire la gara: «Non era calcio di rigore, ma abbiamo vinto. Se avesse inciso sul risultato, oggi parleremmo d'altro. Serve una riflessione sul rapporto tra Var e arbitro".

Lo strapotere

I numeri certificano la superiorità nerazzurra. L'Inter non solo guida la classifica, ma è anche il miglior attacco con 75 gol, ben 19 in più della seconda squadra per reti segnate e 27 in più del Napoli. Nelle ultime due uscite sono arrivati nove gol, dopo i cinque alla Roma e i quattro al Como, squadra che vanta la miglior difesa del campionato ma che ha incassato otto reti nei due confronti diretti. In totale, i gol stagionali sono già 100: 75 in Serie A, 17 in Champions, 7 in Coppa Italia e uno in Supercoppa. È la settima stagione consecutiva in tripla cifra, con una media salita a 2,27 reti a partita. In evidenza Marcus Thuram, decisivo anche senza Lautaro Martinez: la doppietta al Como lo porta a 10 gol in campionato e 15 stagionali. Dal suo arrivo in Italia, solo lui e l'argentino sono sempre andati in doppia cifra nelle ultime tre stagioni di Serie A. Protagonista anche Denzel Dumfries, a quota cinque reti stagionali: dal 2021-22 ha segnato 20 gol in campionato, secondo solo a Dimarco tra i difensori. Segnali di una squadra completa, lanciata verso un titolo che appare ormai sempre più vicino.

RIPRODUZIONE RISERVATA