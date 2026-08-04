Inter, idea Nico González. Read per la Roma 

L’Inter è sempre alla ricerca di un esterno e, con Moussa Diaby (Al-Ittihad) che potrebbe tornare al Bayer Leverkusen, spunta l’ipotesi Nico González. L’argentino, reduce dalla finale dei Mondiali giocata da titolare, è tornato alla Juventus dopo il prestito della scorsa stagione all’Atlético Madrid ed è stato accostato a diverse squadre negli ultimi giorni. C’è una suggestione: quella di uno scambio con Davide Frattesi, da tempo in uscita dai nerazzurri e già avuto al Sassuolo dal nuovo amministratore delegato dei bianconeri, Giovanni Carnevali.

Sempre sugli esterni la Roma ci riprova con il Feyenoord per Givairo Read, con una nuova offerta da 25 milioni più 3 di bonus. Due in meno di quanto richiesto dal club di Rotterdam, con il giocatore che però sarebbe contento di poter giocare la Champions League e che è stato “chiamato” nella capitale dal connazionale Malen. In caso di fumata nera, i nomi plausibili per un ripiego da parte dei giallorossi potrebbero essere quello di Nahuel Molina o di Iván Fresneda nel ruolo di terzino destro, con l’argentino dell’Atlético Madrid (già visto in Italia all’Udinese) favorito: si parla di un’eventuale proposta da circa 16 milioni di euro.

Firma vicina

Sembra aver fatto un ulteriore passo in avanti la Fiorentina nella trattativa per Franco Mastantuono del Real Madrid. Il giovane talento argentino sarebbe convinto della destinazione e avrebbe addirittura già parlato col tecnico dei toscani, Fabio Grosso. Dalla Spagna danno l’affare in dirittura di arrivo, con ancora poche questioni sul tavolo delle due società, come la spartizione dell’ingaggio del giocatore.

Spostandosi un po’ più in mezzo, è sfida italiana tra Juventus e Atalanta per Jean-Clair Todibo del West Ham, già nel mirino dei bianconeri durante l’estate 2024, quando il direttore sportivo era Cristiano Giuntoli, ora alla Dea. Nonostante le belle parole spese da Luciano Spalletti sul mercato fatto fino a questo momento, la Vecchia Signora cerca ancora un difensore centrale: se non fosse Todibo l’altra pista potrebbe portare al colombiano Jhon Lucumí, anche in vista di un’ipotetica partenza di Federico Gatti in direzione Napoli, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri.

Il tentativo

Nel valzer delle punte, il Como non ne vuol sapere dei “no” della Fiorentina e cerca ancora di aprirsi la strada che porta a Moise Kean, mentre la Juventus sogna Joshua Zirkzee (Manchester United) o Mateo Pellegrino (Parma) e la Lazio è tentata dal messicano Santiago Giménez in uscita dal Milan. Su di lui c’è anche il Porto dell’allenatore italiano Farioli, ma per il momento non ha presentato delle offerte concrete.

I lariani hanno inoltre chiuso l’acquisto di Yan Couto, laterale brasiliano in arrivo dal Borussia Dortmund in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a circa 20 milioni. Oggi, così come per Trevoh Chalobah preso dal Chelsea, sono in programma le visite mediche. Colpo a sorpresa per il Genoa: accordo con il Siviglia per Djibril Sow, centrocampista visto ai Mondiali con la Svizzera.

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