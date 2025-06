Inter, idea Mancini se salta Fabregas 

Ancora rebus allenatori. Il calciomercato è già in fase calda, e a tenere banco è ancora il valzer delle panchine e incombe il Mondiale per club che coinvolgerà Juve e Inter. I bianconeri sembrano aver risolto il problema con la conferma di Tudor, soprattutto dopo il positivo incontro di ieri del croato con il neo dg Comolli, mentre dopo le parole di Fabregas a Londra, dove ha detto di voler rimanere a Como («credo molto in questo progetto, lì lavoro come desidero»), la situazione in casa Inter è ancora in alto mare. Intanto però prende consistenza l'ipotesi di un ritorno in nerazzurro di Mancini, smanioso di rientrare in pista mentre Vieira, altro candidato alla successione di Simone Inzaghi (a Parigi per firmare con l'Al Hilal), sembra orientato a rimanere al Genoa.

Le altre panchine

Anche l'Atalanta è in attesa del nuovo allenatore, ruolo per il quale è spuntato perfino il nome di Juric, anche se in pole position rimane Thiago Motta (ma in corsa c'è anche Palladino). Baroni sembra invece destinato al Torino, mentre per la Fiorentina sono in lizza due campioni del mondo del 2006, ovvero Gilardino e De Rossi. Un altro eroe di quel Mondiale, Gattuso, sembrava destinato a seguire le orme di Ancelotti, ovvero di andare ad allenare in Brasile, nello specifico il Corinthians, ma anche questa situazione è in stand by e per ora alla guida del “Timao” rimane Dorival Junior.

Capitolo calciatori

Dall'Inghilterra danno per ormai definito il passaggio di Reijnders dal Milan al City, che ha messo sul piatto 65 milioni di euro di parte fissa e altri 5 di bonus. Maignan potrebbe andare al Chelsea, mentre Theo Hernandez avrebbe invece deciso di declinare la ricchissima offerta (18 milioni all'anno) dell'Al Hilal, dove invece dovrebbe finire Osimhen: al Napoli andranno 75 milioni di euro. Tornando al Milan, il nuovo ds Tare è al lavoro anche in entrata, e dal ritiro della Croazia filtra la notizia che Modric si sarebbe fatto convincere. Ora il Milan, per accontentare Allegri, tenterà di prendere Rabiot dal Marsiglia, mentre sta sfumando l'assalto al nuovo fenomeno argentino mastantuono: il River Plate sta definendo la sua cessione al Real Madrid. A Roma è arrivato, ma per il matrimonio di Scamacca, il nuovo tecnico dei giallorossi Gasperini, e sono già tanti i nomi che circolano sui possibili nuovi acquisti della dirigenza di Trigoria, dove sta diventando delicata la situazione di Svilar, che non sembra intenzionato a prolungare il contratto. Dall'Atalanta (che rischia di perdere Ederson, tentato dal solito Al Hilal) lo stesso Gasperini vorrebbe portarsi dietro Pasalic e Kossounou, mentre per l'attacco romanista circolano i nomi di Lucca dell'Udinese e Krstovic del Lecce. Per Woltemade lo Stoccarda chiede troppo: 40 milioni. Il ritorno di Frattesi, tentato dal Napoli ma ora incline a rimanere all'Inter dopo l'addio di Inzaghi, dovrebbe rimanere un sogno. Per la difesa c'è anche l'idea Lucumì del Bologna. Correa, in uscita dall'Inter, potrebbe andare al Botagogo, mentre il Manchester United ha ricevuto una nuova proposta dal Napoli per Garnacho, e riflette sull'opportunità di cedere (in prestito) Hojlund sul quale c’è l'Inter.

