Inter, i punti iniziano a pesare contro il Benfica di Di Maria  

Milano. L'Inter ospita il Benfica e va a caccia di tre punti per raddrizzare la situazione anche in Champions League. Dopo aver rialzato subito la testa in campionato con il successo sulla Salernitana, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi oggi in un San Siro pieno puntano il primo successo stagionale in Europa che permetterebbe di mettersi alle spalle il pareggio dell'esordio contro la Real Sociedad. Ma contro i portoghesi dell'ex Joao Mario, già sconfitti l'anno scorso nel doppio confronto ai quarti di Champions, sarà tutt'altro che una passeggiata.

Guardia alta

"Senz'altro sarà una gara impegnativa e ad alta intensità», le parole di Inzaghi in conferenza stampa per avvisare i suoi. «Il Benfica ha perso la prima partita in Champions giocando in dieci e nonostante ciò hanno avuto tantissime occasioni e avrebbero meritato un altro risultato. Rispetto all'anno scorso hanno cambiato alcuni giocatori come Di Maria ma i principi sono gli stessi. Sappiamo che servirà una gara molto intensa perché sono un'ottima squadra». I tre punti stasera sono fondamentali infatti nella corsa verso la qualificazione agli ottavi, in quello che per Inzaghi non sarà un girone così facile come è sembrato a molti il giorno dei sorteggi. «Sarà un girone molto equilibrato perché in quarta fascia la Real Sociedad era quella da evitare insieme al Newcastle e lo abbiamo toccato con mano. È un gruppo tra i più equilibrati», ha proseguito il tecnico interista. «Nell'ultima partita abbiamo approcciato molto bene. Abbiamo fatto 20' bene creando molte situazioni per andare in vantaggio, poi dovevamo difenderci di più da squadra e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Non era facile dopo il ko col Sassuolo».

Le scelte

Rispetto alla gara con la Salernitana, oggi torneranno titolari i vari Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan, ma in particolare capitano Lautaro Martinez riprenderà il suo ruolo accanto a Thuram dopo il poker di sabato ai campani. «Come calciatore è stato fantastico nei primi due anni con me ed è partito ancora meglio. Oltre al calciatore, l'uomo ha un impegno massimo ogni giorno e grande senso d'appartenenza che fa la differenza», il commento di Inzaghi. «Cercherà di fare una grande stagione e sfrutterà i palloni che gli porteranno i compagni perché gioca in un'ottima squadra e ci alleniamo per far arrivare palloni invitanti agli attaccanti». Il tecnico recupera anche Cuadrado («è convocato, ci è mancato nelle ultime partite e ci conto per le prossime gare») per la panchina, mentre saranno ancora out sia Sensi sia Frattesi: «Il primo rientrerà dopo la sosta mentre Frattesi stiamo valutando se può esserci con il Bologna», ha spiegato Inzaghi. Cambi fondamentali in questo momento, viste le tante partite ravvicinate.

