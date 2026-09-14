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Serie A.
15 settembre 2026 alle 00:10

Inter, goleada dopo lo spavento 

Prima va sotto 0-2 poi travolge l’Udinese: segna anche un ispirato Barella 

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Inter 5

Udinese 3

Inter (3-5-2) : Martinez; Akanji, Stones (17' st Pavard), Bastoni (25' st Dimarco); Diouf, Barella, Zielinski (37' st Stankovic), Mkhitaryan (17' st Jones), Carlos Augusto; Thuram (25' st Bonny), Esposito. In panchina Di Gennaro, Provedel, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Mosconi. All. Chivu.

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Aban- kwah, Kabasele, Ebosse; Voj- voda (29' st Bertola), Miller (29' st Chakvetadze), Karlstrom, Kamara; Gomez (16' st Gueye), Ekkelenkamp (35' st Lovric); Davis (35' st Bayo). In panchina Mrozek, Padelli, Zarraga, Vin- ciati, Jovanovic. All. Runjaic.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 9' Abankwah, 16' Ekkelenkamp, 26' Carlos Augusto, 35' Barella, nel st 12' Thuram, 22' Pio Esposito, 34' Bonny, 46' Gueye.

Milano. Altra rimonta e altro ribaltone della pazza Inter che questa volta va sotto di due gol contro l'Udinese, reagisce e poi dilaga fino a imporsi 5-3. Avvio da incubo per i nerazzurri, mentre i tifosi friulani accarezzano la replica del miracolo dopo la vittoria della passata stagione. Ma quando la squadra di Chivu decide di far male, difficilmente si esce incolumi. Chivu guarda il calendario e lo scontro al vertice con la Roma di sabato, sceglie di concedere un po' di riposo a Lautaro Martinez, puntando su Pio Esposito-Thuram. Non c'è Calhanoglu infortunato e Dimarco ha spazio nella ripresa.

Prima il letargo nerazzurro e l'Udinese che, con intraprendenza e ordine, approfitta dei passi falsi dell'Inter: al 9' Abankwah segna di testa il cross di Gomez; al 16’ Davis riesce a servire Ekkelenkamp che raddoppia a due passi da Martinez: un avvio shock. Una situazione deve portare ad una riflessione, perché l'Inter ha subito sei gol nelle ultime tre partite. Come accaduto a Madrid, a rimettere in partita i nerazzurri è Carlos Augusto. Al 35' arriva anche il pari firmato da un ispirato Barella con un destro angolato dopo che era caduto sul controllo. È tutt'altra squadra rispetto a quella dell'avvio. Ad inizio ripresa l'Inter cerca subito il gol del vantaggio e lo trova con Thuram su assist di Diouf. A quel punto l'Inter prende il largo: Jones per Zielinsky che serve di prima Pio Esposito che con un diagonale cala il poker. C'è spazio anche per la cinquina di Bonny. Al 46' arriva il terzo gol dell'Udinese che non meritava una sconfitta così ampia: lo segna Gueye: 5-3.

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