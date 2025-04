«Inter fortissima ma in gara singola tutto è possibile» 

Assemini. «In una singola partita, se si riesce a essere sempre particolarmente qualitativi, convinti, mantenendo il giusto entusiasmo ed equilibrio, tutto è possibile nel calcio». Nessun proclamo, ma il desiderio (termine che sta particolarmente a cuore a Davide Nicola) di confrontarsi con i più forti, di provarci. Sempre, comunque. Contro chiunque.

Sale al massimo il livello di difficoltà del match, e di conseguenza il livello di attenzione e determinazione che deve avere oggi il Cagliari. «Per poter reggere in qualche modo il confronto con l’Inter», sottolinea lo stesso tecnico rossoblù in conferenza stampa prima della partenza, «serve una gara con grande organizzazione, pulizia tattica, ma anche coraggio nella proposta. Abbiamo visto che si possono creare problematiche a tutti gli avversari. Certo, contro certi avversari è più difficile. Ma la mentalità deve essere sempre la stessa».

Sul pezzo

Piedi per terra ma testa alta. «Vogliamo mostrarci all’altezza di una partita con un grado di qualità elevatissimo, da tutti i punti di vista. Desideriamo esprimere noi stessi salendo di un nuovo step, contro giocatori che hanno raggiunto un altro livello», insistite l’allenatore del Cagliari. «Ci siamo allenati per questo, soffermandoci una volta di più su certi concetti. La squadra sa ormai quello che deve fare. È chiaro che noi vorremmo sempre più qualità, lucidità, tempi perfetti. Sappiamo, però, che la perfezione non esiste. Ma questa ricerca della perfezione aiuta a miglioraci».

Il cammino

Che cosa ha lasciato lo 0-0 di Empoli? «Da gennaio in poi abbiamo tenuto un cammino più equilibrato. Certe dinamiche sono state migliorate, nelle ultime due partite siamo riusciti a dare la giusta importanza al risultato che dovevamo conseguire». Come dire: il pareggio del “Castellani” va inserito in un contesto più ampio. «Ci sono ancora dei punti da conquistare, sempre con la convinzione di esprimere noi stessi. Poi ci sono partite in cui magari non sei propriamente estetico, altre in cui lo sei di più e sei anche piacevole da vedere. C’è sempre l’idea di far divertire la gente, senza, però, dimenticare mai l’obiettivo».

L’imprevisto

La nota stonata sono indubbiamente le condizioni precarie di Prati. «Ha fatto un allenamento a parte essendo rientrato dopo una leggera febbre, è stato tre giorni assente», svela lo stesso Nicola che aveva schierato il regista romagnolo titolare nelle ultime tre partite. «Viene comunque con noi perché tutti possono essere utili anche per una parte inferiore di minutaggio». Iniziando dalla panchina, chiaramente.

La Primavera

La conferenza stampa si era aperta con i complimenti alla Primavera per aver conquistato la Coppa Italia mercoledì proprio a Milano. «Ho già sentito Fabio Pisacane, ma mi sento di fare i complimenti a lui e alla squadra anche pubblicamente per l’obiettivo raggiunto. A dimostrazione», ha puntualizzato Nicola, «che è stato fatto un gran lavoro». Ora tocca ai “grandi” dare il buon esempio.

