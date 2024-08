«Inter favorita, Cagliari da completare» 

Da tre anni giudicato il primo talent scout del calcio italiano, Michele Frattini, fiorentino, 51 anni, ha una caratteristica che lo rende speciale: sua mamma era sarda, di Pimentel, cosa che gli rende sempre particolarmente piacevole tornare in Sardegna.

Frattini, cose le pare di questo mercato?

«La qualità del calcio italiano è un po’ scesa, un mercato al rialzo non si può più fare. Il rientro di Morata è emblematico, non è un gran finalizzatore eppure lo volevano anche altri oltre al Milan».

Quale è la sua regina del mercato?

«Vedo l’Inter, perché é si è mossa prima degli altri con Taremi e Zielinski, rinforzando la rosa. È la favorita».

Dietro i nerazzurri?

«Il Napoli entusiasma perché Conte è un vincente. È fuori dall’Europa perciò deve far bene e anche se il tecnico non ha l’attaccante che voleva, di sicuro prenderà un bomber vero e sarà competitivo per lo scudetto. Lo vedo antagonista assieme al Milan. La Juventus non mi sembra ancora organizzatissima. Ha dovuto cambiare molto e cambiando non tutti sono fortunati come il Milan che due anni fa ha vinto il campionato. La Juve ancora non è competitiva e c’è la grana Chiesa».

In Europa ci sono Atalanta è Bologna.

«L’Atalanta non è più in rodaggio, era una Dea bendata e ha tolto la benda. Gasperini insegna mentalità, gioco e risultati. È riuscita a prendere Brescianini (prestato al Frosinone) e questo fa capire che Koopminers potrà partire. Zaniolo? Un grandissimo colpo: quando rientrerà Scamacca formeranno un grande attacco made in Italy. L’Europa league l’ha vinta anche Scamacca e l’assenza in finale di Coppa si è sentita. Il Bologna ha un allenatore molto meticoloso come Italiano e, a parte Calafiori che non poteva dire di no all’Arsenal, ha perso Zirkzee. Ma ha il diesse Giovanni Sartori che è un fuoriclasse: andato in Europa con tre provinciali».

Roma e Fiorentina?

« La Fiorentina ha preso Kean che fa reparto da solo, ha esperienze importanti, su tutte il Psg, e sembra che sia arrivato con il piglio giusto. C’è Palladino allenatore moderno, preparato, ha Colpani e Richardson, bronzo con il Marocco alle Olimpiadi che ha le caratteristiche di Duncan, e sta dimostrando di rinforzarsi reparto per reparto. La Roma aveva preso Baldanzi con le stesse caratteristiche di Dybala, è anche mancino, ha qualità. Però Dybala è insostituibile. L’Argentina che con lui e Lautaro l’ha dimostrato. In più c’è Soulè che secondo me è un errore della Juve. Non l’avrei mai venduto. Ha fatto una dozzina di reti al Frosinone che valgono come venti alla Juve: era pronto».

E il Cagliari?

«Il Cagliari ha il più bravo allenatore per le salvezze ma sostituire Ranieri è difficile. L’anno scorso, pur senza una grande rosa, si vedeva il “manico”. Però aspettiamo: c’è da migliorare un pochino in ogni reparto, non si può vivacchiare».

È stato ad Asseminello...

«Dovevo salutare l’amico Oscar Erriu e devo dire che ho visto un Primavera che può sfondare. Piredda: io lo consiglierei. Conferma ciò che penso da sempre: i giovani in Sardegna ci sono e sono anche forti. Barella non è venuto dal nulla».

