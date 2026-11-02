Inter e Roma chiamate al bis in Europa 

Entrambe si sono sbloccate in Champions League nella scorsa giornata, con la prima vittoria nella fase campionato, stasera cercano il bis in trasferta per sistemare la classifica. Inter e Roma aprono il martedì del quarto turno, con due trasferte piuttosto insidiose: i nerazzurri a Rotterdam contro il Feyenoord, i giallorossi a Old Trafford contro il Manchester United. Si gioca alle 21, stesso orario che vedrà domani Lens-Como e Porto-Napoli.

Feyenoord-Inter

La domanda principale in casa nerazzurra è una: capire se le scorie della pesante sconfitta nel derby avranno un peso stasera. L’Inter è uscita malissimo dalla stracittadina di sabato, persa 3-1 quasi senza lottare, con l’allenatore Cristian Chivu e diversi giocatori che hanno ammesso di aver sbagliato approccio. Non può certo essere un alibi la lunga serie di indisponibili, oltre che di giocatori che hanno avuto la febbre nei giorni precedenti la sfida col Milan: oggi a Rotterdam servirà una prova d’orgoglio. Tornano a disposizione Pavard, in una difesa priva di Bastoni squalificato, e Provedel, restano sempre fuori Jones, Stones e soprattutto Lautaro Martínez. Esposito e Bonny dovrebbero aver smaltito la febbre, non dovrebbe ripetersi il negativo esperimento del modulo a una punta (Thuram unica certezza davanti).

«Credo in questa squadra: sono dei grandi campioni e lo hanno fatto vedere negli anni», dice Chivu, che due settimane fa ha battuto lo Shakhtar dopo i ko contro Real Madrid e Club Brugge. «Andiamo avanti partita dopo partita. Abbiamo capito che per entrare nelle prime otto servono circa 16 punti, ora ne abbiamo tre. Non sarà una partita semplice per noi, ma sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare: sono convinto che faremo una grande gara e dobbiamo mostrare le nostre qualità».

Manchester United-Roma

Sedici reti nelle ultime quattro partite, fra campionato e coppa: la Roma è sempre più una macchina da gol e dal 4-0 allo Slovan Bratislava di due settimane fa (la prima vittoria in questa Champions League, dopo il pari all’esordio col Fenerbahçe e la rovinosa sconfitta col Real Madrid) la squadra di Gian Piero Gasperini non si è più fermata. Stasera torna in uno stadio dove, però, subì una storica goleada: il 7-1 dell’aprile 2007, nei quarti. Lì segnò una doppietta Michael Carrick, attuale manager del Manchester United che non è certo paragonabile a quello di vent’anni fa, dato che i Red Devils sono in piena crisi. Sabato hanno perso la terza di fila, 2-0 in casa del Chelsea, due sole vittorie in stagione (l’ultima il 10 settembre, 4-0 al Sabah all’esordio europeo).

Carrick è a un passo dall’esonero, complice anche il rapporto difficile con diversi giocatori (fra cui il capitano Bruno Fernandes e Lisandro Martínez, espulso tre giorni fa), e in tutta la stagione ha conquistato appena due successi. «Attraversano delle difficoltà nei risultati, ma non possiamo farci distrarre: ci prepareremo come se affrontassimo il miglior Manchester United», premette Gasperini. «Resta una squadra forte, con giocatori di assoluto valore, e gioca in un ambiente caldo e difficile». Mancheranno ancora una volta Dybala, Koné, Pellegrini e Svilar: «Spero sia un momento di passaggio, dopo la sosta ci auguriamo di riavere tutti», aggiunge il tecnico. Che non nasconde ambizioni: «Cerco di fare sogni realizzabili a breve, a partire da questa sfida in uno stadio fantastico».

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