Inter e Napoli, martedì di coppa 

Obiettivo rilancio europeo per Inter e Napoli, che nella seconda giornata di Champions League cercano i primi punti nella fase campionato. Al debutto in coppa, era quasi un mese fa, sono entrambe uscite sconfitte: i nerazzurri a Madrid contro il Real dell’ex Mourinho (2-1), i partenopei in casa contro l’Arsenal (0-1). La formula, ormai conosciuta visto che è in vigore per la terza stagione, non ammette altri passi falsi per inseguire la top-8 che vale la qualificazione diretta agli ottavi e stasera alle 21 Chivu e Allegri, rispettivamente contro Club Brugge in casa e Villarreal in trasferta, sono già chiamati a un deciso cambio di rotta.

Rendimento a due volti

Prima in classifica in Serie A con la Lazio, con 16 punti su 18 disponibili, l’Inter ha cominciato al meglio la difesa del titolo conquistato lo scorso maggio e anche sabato contro il Parma ha dato una prova di forza, chiudendo la pratica (3-0) in appena mezz’ora. Ma in Europa è un’altra storia: in Champions League, la squadra di Chivu ha perso sei delle ultime sette uscite e al Meazza non vince dal 5 novembre di un anno fa. «Lo status di una squadra e di una società come la nostra ci impone di guardare in alto, ma bisogna che il sogno si trasformi in responsabilità», avverte il tecnico. «Non ci sono soldi che possono comprare un trofeo del genere: dobbiamo cercare di migliorarci dal punto di vista individuale e collettivo, per avere un’opportunità di poter vincere la Champions League».

Per inseguire questo risultato, fuori dal campo, l’Inter ha intanto chiuso il secondo esercizio consecutivo in utile (+22,7 milioni) e con 516 milioni di ricavi. Ma, come ricordato da Chivu, non è il bilancio che servirà per superare l’ostacolo Club Brugge, battuto 2-3 all’esordio dall’Aston Villa e secondo nel campionato belga (arriva da tre vittorie consecutive). In campo ci sarà un grande ex come Yann Sommer («Ha dato grande professionalità e avuto forte rispetto verso il club e i tifosi, bisogna ringraziarlo per quei tre anni meravigliosi», il ricordo di Chivu) e il cagliaritano (di nascita) Nicolò Tresoldi. Dopo il turnover contro il Parma, rientrano dal 1’ i vari Barella, Bastoni e Lautaro Martínez: «Qualche cambio si farà. Calhanoglu sta bene, ma ero stupito anche dalle domande sabato nel dopogara: è uscito sano e integro, non ha mai avuto problemi», conclude il tecnico.

In ripresa

Il Napoli visto sabato contro il Frosinone ha dato segnali incoraggianti, dopo un avvio di stagione con qualche inciampo. In Spagna, Allegri cerca il lancio definitivo per voltare pagina contro un avversario 11esimo in Liga e battuto 3-2 a Dortmund alla prima giornata. «Dobbiamo cercare di fare punti, ma non sarà certo facile perché il Villarreal è una squadra ostica: si è visto anche contro il Real Madrid», avverte l’ex allenatore del Cagliari. «Abbiamo fatto bene col Frosinone, ma in Europa ogni partita è complicata».

Fra i convocati ci sono McTominay, tornato in campo tre giorni fa dopo l’intervento al cuore, e Giovane entrato in lista Uefa per l’infortunio di Favasuli. «Scott titolare è possibile, ma non ho ancora deciso l’undici titolare», anticipa Allegri, che invece dà per certa la presenza fra i pali di Milinkovic-Savic. Un contrattempo nella rifinitura del Napoli di ieri, prima di partire per la Spagna: il centro sportivo di Castel Volturno è stato invaso dai moscerini. Ma stasera, all’Estadio de la Cerámica, il clima sarà ben diverso.

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