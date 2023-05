Inter, è la Coppa di tutti 

Inter (3-5-2) : Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni (13' st de Vrij), Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (38' Gagliardini), Dimarco (23' st Gosens), Dzeko (13' st Lukaku), Martinez (38' st Correa). In panchina Onana, Cordaz, Stankovic, Skriniar, D'Ambrosio, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan, Akinsanmiro. All. S. Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terrac- ciano, Dodò (37' st Terzic), Milenkovic, Martinez Quarta (25' st Ranieri), Biraghi, Amrabat (25' st Jovic), Castrovilli (16' st Mandragora), Ikoné (16' st Sottil), Bonaventura, Gonzalez, Cabral. In panchina Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Duncan, Baràk, Bianco, Saponara, Brekalo, Kouamé. All. Italiano

Fiorentina 1

Inter 2

Arbitro : Irrati di Pistoia

Reti : nel pt Gonzalez al 3', Martinez al 29 e al 37'

Note . Recupero: 1' e 5' Angoli: 8-4 per la Fiorentina. Spettatori: 73.261.

Roma. Sotto il segno del Toro argentino, l'Inter vince la sua nona Coppa Italia, la seconda consecutiva, battendo la Fiorentina 2-1 nella finale all'Olimpico. A Roma come a Riad, la banda di Simone Inzaghi si conferma specialista nelle gare secche e dopo aver intascato la Supercoppa a gennaio, ha difeso con successo il trofeo strappato alla Juventus lo scorso anno. Una vittoria che è un formidabile stimolo di fiducia in vista della sfida al Manchester City nella finale di Champions, quando però servirà alzare un bel po' il livello della prestazione per sperare di centrare un fantastico triplete. Come aveva detto Italiano, i viola avevano una montagna alta da scalare, ma fino alla fine hanno fatto il possibile per riportare la Coppa a Firenze dopo 22 anni, rinviando ora l'appuntamento alla finale di Conference.

La partita

“Per noi" chiedeva la curva viola nella sua spettacolare coreografia e la squadra l'ha subito accontentata, trovando il vantaggio già al 3' con Nico Gonzalez, lasciato libero sulla destra dai distratti difensori nerazzurri su un traversone di Ikonè. Era bella la Fiorentina, aggressiva e concentrata e l'Inter l'ha subita, rischiando di subire il raddoppio su tiri di Bonaventura e Amrabat. Il silenzio della “Nord” interista, contro la politica dei biglietti per Istanbul, è durato meno di quanto annunciato e ha dato la carica alla squadra. Dzeko al 23' si è trovato solo davanti a Terracciano ma ha mancato la porta, errore che al 29' non ha commesso Lautaro, imbeccato da Brozovic sul filo del fuorigioco. È stato il centesimo gol in nerazzurro per il Toro che, nove minuti dopo, è stato puntuale a raccogliere al volo un invito di Barella per il raddoppio al 37', che ha lasciato i nerazzurri padroni del campo fino all'intervallo. La Fiorentina ha ripreso con la voglia di inizio primo, e qualche cambio le ha dato pericolosità in avanti. Handanovic però si è ricordato di essere un campione respingendo il tiro di Gonzalez, poi Jovic di testa ha messo a lato un pallone impossibile da sbagliare, di fatto consegnando la coppa ai nerazzurri. Marotta ha confermato Inzaghi in panchina. Adesso Istanbul.

