Inter e Juventus verso il debutto 

Greenbrier. Il viaggio è stato lunghissimo tra il volo Torino-Washington e il successivo trasferimento in bus fino a Greenbrier, ma adesso per la Juve è arrivato il momento di tuffarsi nel Mondiale per Club. Tudor continua a mostrare grande ambizione ed enormi aspettative sul torneo: «Abbiamo sempre la stessa ambizione, che è quella di vincere» ha dichiarato in occasioni diverse: «C’è emozione, perché è la prima volta per questa competizione, e sappiamo che qua ci sono le squadre migliori al mondo, però non siamo venuti a partecipare, questo è chiaro». Locatelli e compagni, intanto, si stanno ambientando al Greenbrier Resort. «Il viaggio è stato quello che è stato: ora c’è da adattarsi in fretta al fuso orario perché si gioca già mercoledì» le parole di Tudor per anticipare il primo allenamento dall’altra parte del mondo in vista dell'Al-Ain, l’avversaria al debutto di giovedì alle 3 di notte (ora italiana). In difesa non ci sarà più Veiga, rientrato al Chelsea dopo il prestito, ma l’alternativa per Tudor sarà Rugani. E poi c’è curiosità di vedere se Bremer riuscirà a mettere nelle gambe i primi minuti dopo il terribile infortunio al ginocchio dello scorso ottobre. In attacco, invece, ci sarà l’eterno ballottaggio Vlahovic-Kolo Muani.

«Ambizione, fiducia e autostima»: riparte da questi valori l’Inter di Cristian Chivu che, contro i messicani del Monterrey, inizia il Mondiale per Club. Una competizione «da giocare e da onorare», per il tecnico al debutto sulla panchina nerazzurra dopo aver vinto il Triplete da giocatore ed avere allenato le giovanili, anche per riprendersi dalla batosta della finale Champions. Il fischio d’inizio al Rose Bowl Stadium di Los Angeles è previsto alle 3, ora italiana, tra martedì e mercoledì ed è grande la curiosità sui nerazzurri dopo l’addio a Simone Inzaghi che li ha guidati nelle ultime quattro stagioni. Per sostituirlo, il club ha scelto un allenatore “made in Inter”, come l’ha definito il presidente Beppe Marotta. Il “profilo perfetto”, nonostante i tempi rapidi e qualche cavillo contrattuale, per andare oltre la notte di Monaco e tornare competitivi.

