VaiOnline
Serie A.
07 dicembre 2025 alle 00:37

Inter devastante, ridimensiona il Como di Fabregas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inter 4

Como 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (32' st Carlos Augusto), Barella (40' st Diouf), Calhanoglu, Zielinski (25' st Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (32' st Esposito), Lautaro (40' st Sucic). Allenatore Chivu.

Como (4-2-3-1) : Butez; Posch (1' st Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone (37' st Caqueret), Da Cunha; Addai (1' st Diao), Paz, Rodriguez (37' st Kuhn); Morata (32' pt Douvikas). Allenatore Fabregas.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 11' Lautaro; nel st 14' Thuram, 36' Calhanoglu, 41' Carlos Augusto.

Milano. Quella contro il Como doveva essere una partita delicata contro una avversaria agguerrita e in forma, ma forse all'Inter non lo avevano detto: a San Siro infatti finisce 4-0 per gli uomini allenati da Chivu, che aspettando le rivali intanto passano una serata nuovamente in vetta alla classifica.

Un punteggio forse troppo pesante per la formazione lariana ma che certifica comunque il dominio mostrato dai nerazzurri in campo, anche considerando che la squadra di Fabregas arrivava al Meazza con la miglior difesa del campionato insieme alla Roma.

Nerazzurri in vantaggio già all’11’ con Lautaro Martinez, dilagano poi nella ripresa. Al 14’ il raddoppio di Thuram, al 36’ il tris di Calhanoglu. Cinque minuti dopo, Carlos Augusto fissa poi il risultato sul 4-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 