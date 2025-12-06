Inter devastante, ridimensiona il Como di Fabregas 

Inter 4
Como 0
Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (32' st Carlos Augusto), Barella (40' st Diouf), Calhanoglu, Zielinski (25' st Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (32' st Esposito), Lautaro (40' st Sucic). Allenatore Chivu.
Como (4-2-3-1) : Butez; Posch (1' st Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone (37' st Caqueret), Da Cunha; Addai (1' st Diao), Paz, Rodriguez (37' st Kuhn); Morata (32' pt Douvikas). Allenatore Fabregas.
Arbitro : Di Bello di Brindisi.
Reti : nel pt 11' Lautaro; nel st 14' Thuram, 36' Calhanoglu, 41' Carlos Augusto.
Milano. Quella contro il Como doveva essere una partita delicata contro una avversaria agguerrita e in forma, ma forse all'Inter non lo avevano detto: a San Siro infatti finisce 4-0 per gli uomini allenati da Chivu, che aspettando le rivali intanto passano una serata nuovamente in vetta alla classifica.
Un punteggio forse troppo pesante per la formazione lariana ma che certifica comunque il dominio mostrato dai nerazzurri in campo, anche considerando che la squadra di Fabregas arrivava al Meazza con la miglior difesa del campionato insieme alla Roma.
Nerazzurri in vantaggio già all’11’ con Lautaro Martinez, dilagano poi nella ripresa. Al 14’ il raddoppio di Thuram, al 36’ il tris di Calhanoglu. Cinque minuti dopo, Carlos Augusto fissa poi il risultato sul 4-0.
