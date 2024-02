Inter, decima vittoria consecutiva 

Lecce 0

Inter 4

Lecce (4-3-3) : Falcone 6; Gendrey 5, Baschirotto 4, Touba 4.5 (13’ st Gonzalez 5.5), Gallo 5; Rafia 5.5 (13’ st Kaba 5.5), Ramadani 5.5 (34’ st Berisha sv), Blin 5; Almqvist 5 (32’ st Oudin 6), Piccoli 5, Sansone 5.5 (12’ st Banda 6). In panchina: Samooja, Borbei, Venuti, Esposito, Pierotti, Burnete, Krstovic. Allenatore D’Aversa 5.5.

Inter (3-5-2) : Audero 6; Bisseck 6.5, De Vrij 7, Carlos Augusto 6.5; Dumfries 6, Frattesi 7.5 (31’ st Akinsanmiro 6), Asllani 6.5 (10’ st Barella 6), Mkhitaryan 6 (19’ st Klaassen 6), Dimarco 7 (31’ st Buchanan 6); Lautaro 8 (20’ st Arnautovic 6), Sanchez 7.5. In panchina: Calligaris, Di Gennaro, Pavard, Darmian, Bastoni, Calhanoglu, Sarr. Allenatore Inzaghi 7.

Arbitro : Doveri di Roma 6 (dal 1’ st Baroni di Firenze 6).

Reti : 15’ pt e 11’ st Lautaro, 9’ st Frattesi, 22’ st De Vrij.

Note : dopo l’intervallo il quarto uomo Baroni ha sostituito l’arbitro Doveri, infortunato. Ammoniti: Sansone, Asllani, Mkhitaryan. Angoli: 7-10. Recupero: 2’+1, 0’.

Lecce. L’Inter non si ferma più. Prosegue inesorabile la corsa verso il tricolore e la seconda stella, macina gioco e reti (63 in campionato), raggiunge la decima vittoria consecutiva nel 2024, la settima in A, tocca quota 66 in campionato, e sfodera un’altra prestazione dominante. Passa 4-0 a Lecce nel segno del suo uomo simbolo, Lautaro Martinez, autore di una doppietta che lo porta a 22 centri stagionali e a 101 totali in serie A.

L’allungo

Il Lecce prova nel primo tempo a frenare gli ardori degli ospiti, in rete con Lautaro al 15’, ma l’avvio di ripresa dei nerazzurri è strepitoso e così arriva un poker che testimonia la forza del complesso guidato da Simone Inzaghi. E nel recupero di mercoledì contro l’Atalanta c’è la possibilità di allungare ancora e andare a +12 sulla Juventus. Gara equilibrata nei primi minuti, col Lecce che prova a giocarsela a viso aperto, e ritmo godibile e che il pubblico apprezza. Ma l’Inter è spietata e alla prima occasione passa: l’esterno Asllani serve una splendida palla in verticale per Lautaro, controllo col mancino, esecuzione perfetta di destro e Falcone battuto. È la rete numero 100 in serie A per l’argentino.

Cambia l’arbitro

Si ricomincia nella ripresa, con un po’ di ritardo per un episodio inusuale. L’arbitro Doveri mette male la caviglia al rientro negli spogliatoi e non ce la fa e il fischietto va al quarto ufficiale Baroni. Poi l’Inter mette il turbo e chiude i conti. E lo fa con un uno-due micidiale. Prima il raddoppio con un’azione partita dal basso che porta al gol Frattesi, poi arriva il tris con una corsa inarrestabile dello stesso Frattesi che da destra serve Lautaro che insacca a porta vuota. L’Inter non si ferma e il poker è servito, con De Vrij che di testa, su calcio d’angolo, trova la rete del 4-0. L’Inter mette un altro tassello verso il tricolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA