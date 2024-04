Inter, conto alla rovescia 

Inter 2

Empoli 0

Inter (3-5-2) : Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni (32’ st Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (24’ st Asllani), Mkhitaryan (39’ st Frattesi), Dimarco (24’ st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (32’ st Sanchez) Allenatore S. Inzaghi.

Empoli (3-5-2) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (37’ st Cancellieri), Zurkowski, Marin, S. Bastoni (28’ st Fazzini), Pezzella (28’ st Cacace); Cambiaghi, Niang (37’ st Destro). Allenatore Nicola.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila.

Reti : pt 5’ Dimarco; st 36’ Sanchez.

Note : ammoniti Cacace e Cambiaghi.

Milano. Un gol per tempo e l’Inter fa ripartire il countdown scudetto. Non basta un Empoli coraggioso per fermare la capolista, che vince con le reti di Dimarco e Sanchez e torna a +14 sul Milan: il traguardo tricolore è a 11 punti quando mancano otto giornate al termine del campionato.

L’Empoli ha provato a giocare con coraggio ma non è riuscito quasi mai a impensierire i nerazzurri davanti agli oltre 71mila di San Siro. Padroni di casa avanti già al 5’con Dimarco, che segna con un sinistro di prima intenzione. L’Empoli reagisce con Zurkowski dal limite (alto) e Gyasi (salva Mkhitaryan), poi Bastoni centra il palo e Lautaro tira centrale. Nel finale Empoli pericoloso con Marin dalla distanza (Audero manda in angolo) e Niang, che non trova la porta. Nella ripresa tentativi di Barella, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro, poi entrano Dumfries e Sanchez: l’olandese serve il cileno che da due passi raddoppia.

