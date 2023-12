Inter, conta solo la vittoria 

Milano. L'Inter mette il primo posto nel girone nel mirino. A San Siro arriva la Real Sociedad e i nerazzurri di Simone Inzaghi avranno un solo risultato utile a disposizione per chiudere in classifica davanti agli spagnoli, ovverosia quello di conquistare i tre punti stasera al Meazza. Vincere può voler dire molto e non solo per un aspetto prettamente economico, ma soprattutto, come ammesso anche dallo stesso Inzaghi, per avere «un sorteggio più soft» per gli ottavi, visto che chiudendo primi i nerazzurri affronterebbero una delle seconde.

Avanti tutta

«La squadra sa cosa significa arrivare primi, vorrebbe dire più fiducia. Sarebbe importante anche per la nostra società, oltre che per un sorteggio più soft. È un passaggio che vorremmo fare da primi in classifica», le parole di Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. «Noi e la Real Sociedad siamo stati particolarmente bravi finora, loro vengono fuori addirittura dalla quarta urna. Il sorteggio non mi aveva entusiasmato inizialmente, siamo stati bravi a renderlo più semplice di quello che sembra». Servirà, quindi, una prestazione di alto livello, o per usare la frase dello stesso tecnico interista, «ci vorrà un'Inter importante per fare risultato. La partita sarà molto difficile, contro un avversario di qualità che in questi anni non cambia se giocano in casa o fuori. Sarà importantissima la fase di possesso e non possesso, dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Loro ti vengono a pressare, giocano, hanno grande tecnica e hanno principi portati avanti dallo stesso allenatore da anni».

La formazione

Non mancano i dubbi di formazione per l'allenatore nerazzurro, alle prese soprattutto con qualche difficoltà tra difesa e fascia destra. «Qualcosa, come ho sempre fatto, cambierò. È un momento in cui abbiamo difficoltà nelle rotazioni, ci sono giocatori importanti fuori e dovrò fare valutazioni attente», ha spiegato Inzaghi. «Non parlerei di turnover ma di qualche cambiamento», ha proseguito. «A Lisbona è stato un po' accentuato ma sapevamo che i ragazzi avrebbero risposto bene e potevamo permettercelo. Quelli che hanno rimontato sono coloro che erano scesi in campo dal primo minuto. Cuadrado? Due tra lui, Bisseck e Darmian partiranno dal primo minuto. Pavard può tornare dalla prossima, Frattesi penso possa giocare dall'inizio». La novità dovrebbe essere rappresentata da Carlos Augusto in versione braccetto nella difesa a tre con Darmian e Acerbi, mentre Cuadrado dovrebbe partire dall'inizio sulla fascia destra.

RIPRODUZIONE RISERVATA