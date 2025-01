Inter concreta, basta Lautaro: ottavi in tasca 

Sparta Praga 0

Inter 1

Sparta Praga (3-4-2-1) : Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Wiesner (34' st Suchomel), Sadilek, Kairinen, Rynes (24' st Zeleny), Laci, Birmancevic (29' st Haraslin), Olatunji (34' st Krasniqi) (44 Surovcik, 46 Heerkens, 5 Ross, 13 Danek, 21 Pesek, 38 Rus, 54 L. Penxa). All.: Friis.

Inter (3-5-2) : Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries (18' st Darmian), Barella (18' st Frattesi), Asllani (26' st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (26' st Carlos Augusto), Thuram, Lautaro (37' st Taremi) (13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 17 Buchanan, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi. All. S. Inzaghi.

Arbitro : A. Hernández (Spa).

Reti : 12' pt Lautaro Martinez.

Praga. Massimo risultato con il minimo sforzo, l'Inter batte lo Sparta Praga e si porta a un punto dagli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri segnano dopo 12’ con Lautaro Martinez e per il resto della gara si limitano quasi sostanzialmente a controllare, rischiando qualcosa e sprecando diverse occasioni per chiudere la gara. Tre punti però pesanti per gli uomini di Simone Inzaghi: basterà un punto nell'ultima giornata contro il Monaco per qualificarsi direttamente agli ottavi. Altrimenti, in questa nuova complessa formula della prima fase, bisognerà guardare alla differenza reti e ai risultati di diverse altre squadre per capire se i nerazzurri dovranno passare dalle force caudine dei playoff. Nel gelo di Praga, straordinario l’episiodio decisivo: cross dalla sinistra di Bastoni, destro al volo da posizione molto defilata del capitano che eguaglia Adriano come miglior marcatore dell'Inter in Champions (14 reti).

