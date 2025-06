Inter, con il River notte da 30 milioni 

Una partita per continuare la corsa nel Mondiale per club. Ma anche una gara che vale diversi milioni di euro. Nella notte tra giovedì e venerdì (ore 3 italiane), l'Inter scenderà in campo contro il River Plate per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per club. In palio non c'è solo il pass per gli ottavi di finale, ma un bottino che può far schizzare i ricavi totali della competizione fino a 30 milioni di euro.

La vittoria in rimonta sugli Urawa Red Diamonds è stata fondamentale per la squadra di Chivu, considerando come la situazione si sia fatta favorevole per l'Inter, che avrà molti risultati a disposizione per superare il turno. Addirittura una sconfitta potrebbe bastare, ma solo se il Monterrey non batte gli Urawa nell'ultima partita, con i nerazzurri che così passerebbero da secondi. Se invece Sergio Ramos e compagni dovessero vincere contro i giapponesi, all'Inter basterà un pareggio con il River: un pari che dall'1-1 in su basterà anche per il primo posto nel girone. Ma oltre al campo, c'è un tesoro da difendere e far crescere. Già oggi la partecipazione al torneo ha garantito al club di Viale della Liberazione un incasso da 24,3 milioni di euro: 21,6 milioni per il solo ingresso nella competizione, 900mila per il pareggio all'esordio e 1,8 milioni per la vittoria nella seconda giornata.

Colpo Benfica

I pareggi tra Porto e Al Ahly (4-4) e tra Inter Miami e Palmeiras (2-2) hanno lasciato tutto invariato nel gruppo A: passano così Palmeiras e Inter Miami. Nel gruppo C, la vittoria per 1-0 del Benfica sul Bayern consente ai portoghesi di qualificarsi agli ottavi di finale insieme ai tedeschi.

