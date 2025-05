Inter, ci sarà anche Lautaro per l’assalto al Barcellona Inzaghi: facciamo la storia 

Milano. Una notte per la storia. L'Inter torna a San Siro per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, con negli occhi l'eco della storica gara del 2010 e nel cuore la speranza di scrivere un nuovo capitolo europeo, con la coppa dalle grandi orecchie che manca appunto dal 2010 con Mourinho in panchina. Dopo il pareggio dell'andata al Montjuic, i nerazzurri si giocano tutto davanti al loro pubblico: novanta minuti per tornare in finale a due anni di distanza dal ko con il City, con l'obiettivo di tornare all'ultimo atto anche per vendicare la sconfitta contro Guardiola a Istanbul. Davanti ci sarà ancora il Barcellona, come nel 2010, ma l'Inter stavolta disputerà il ritorno a San Siro. E la carica del Meazza potrà essere decisiva, perché dopo il 3-3 in Catalogna servirà vincere, a meno di non guardare anche a supplementari ed eventuali rigori.

Fiato sospeso

Una carta fondamentale in più per battere i blaugrana risponde al nome di Lautaro Martinez, che va verso un clamoroso recupero: a meno di una settimana dall'infortunio muscolare alla coscia subito proprio all'andata, l'attaccante dell'Inter è stato provato da Inzaghi nella formazione titolare nell'allenamento della vigilia. La decisione finale sarà presa oggi, parlando anche con lo stesso giocatore. «Decideremo insieme allo staff medico e insieme agli stessi calciatori, perché saranno loro che mi dovranno dire le proprie sensazioni», le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa, riferendosi anche a Pavard che sembra tuttavia andare verso la panchina per la distorsione alla caviglia con Bisseck in pole per una maglia da titolare. L'allenatore interista si gioca un pezzetto di storia, considerando che in quella nerazzurra solo Herrera era riuscito a centrare due finali di Coppa dei Campioni/Champions League. «Sappiamo tutti l'importanza della gara, va fatta insieme: con i tifosi e con il gruppo. Il Barcellona è fortissimo, abbiamo visto tanti video e ci vorrà una grande Inter. Solo Herrera ha fatto due finali? È emozionante», ha proseguito Inzaghi. «All'andata abbiamo fatto una grande gara, ma potevamo anche fare meglio giocando la palla anche se loro sono bravi nelle riaggressioni. Sarà come una finale e la giochiamo davanti ai nostri tifosi, ci sarà un vincitore passando anche dai supplementari e dai rigori». Molto parte anche da quel ko con il City in finale nel 2023. «La sconfitta di Istanbul è stata difficile da digerire, ma si vive di presente. Quella gara fa parte del percorso fatto in questi quattro anni. Siamo a due partite da un eventuale trofeo, abbiamo portato l'Inter ad essere prima nel ranking e siamo partiti 17esimi: vogliamo proseguire questo grande percorso». Di fronte un Barcellona che già all'andata ha impressionato in fase offensiva, meno in quella difensiva. A partire da Lamine Yamal, osservato speciale. «Dobbiamo cercare di non fargli arrivare palla ma è impossibile. Sarà ovviamente raddoppiato, sarà un osservato speciale», ha spiegato Inzaghi.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro In panchina Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Taremi. Allenatore S. Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1) : Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; Pedri, De Jong; Raphinha, Olmo, Lamine Yamal; Torres. In panchina Pena, Gavi, Lewandowski, Fati, Christensen, F. Lopez, P. Victor, Fort, Martin. Allenatore Flick.

Arbitro : Szymon Marciniak (Polonia).

