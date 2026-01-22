VaiOnline
Serie A.
23 gennaio 2026 alle 00:10

Inter, c’è un Pisa da non sottovalutare 

MILANO. Voltare pagina subito, senza concedersi pause, e sfruttare gli incroci del calendario. È l'obiettivo dell'Inter, che stasera (20.45) a San Siro ospita il Pisa nell'anticipo di campionato, un testa-coda da sfruttare per provare ad allungare in vetta. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo la sconfitta in Champions League contro l'Arsenal, con la volontà di riprendere la marcia in Serie A. E magari allungare in vetta, sfruttando il fatto che nel weekend ci saranno due big match come Juventus-Napoli e Roma-Milan. La squadra di Cristian Chivu si presenta con due clean sheet consecutivi in campionato contro Lecce e Udinese e può centrare la terza gara di fila senza subire gol, traguardo che manca dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025, quando arrivarono quattro successi a porta inviolata. Numeri che fanno ben sperare, ma soprattutto l'attenzione resta rivolta all'attacco. Cresce la candidatura di Francesco Pio Esposito, in coppia con Lautaro Martinez.

L’altro volto del nerazzurro è quello pisano. La squadra di Gilardino lamente cinque o sei azzenze ed è ultima. Hperso 5 delle ultime 10 partite in cui non ha mai vinto, ma ha spesso giocato bene. In attacco la stella è Tramoni, in porta probabile conferma per Scuffet, entrambi ex rossoblù. Arbitra Marcenaro di Genova.

