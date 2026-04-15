Inter-Cagliari nella notte dei fratelli Esposito 

È la quarta volta che si ritrovano uno contro l’altro. È successo anche nella gara d’andata, alla quinta giornata, nell’ultima mezz’ora, quando il nerazzurro subentrò a Thuram e firmò lo 0-2 realizzando il primo gol in Serie A. Ogni volta è speciale, stavolta lo sarà ancora di più. Non solo perché si sfideranno per la prima volta al Meazza, davanti agli occhi sgranati di settantamila e passa tifosi, tra questi anche quelli di mamma Flavia e papà Agostino. Sebastiano e Pio Esposito arrivano a Inter-Cagliari in piena, sempre più consapevoli e protagonisti nel calcio che conta. Uno si è finalmente preso i rossoblù di cui è diventato addirittura il capocannoniere con sei reti, e punta ora al record personale. L’altro, alla faccia dei vent’anni, ha dimostrato di poterci stare, eccome, nel Biscione, a segno pure lui sei volte, sin qui. E nel frattempo, è diventato uno degli attaccanti della Nazionale.

Al momento giusto

Brividi a San Siro. Entrambi i fratelli Esposito ci arrivano, tra l’altro, con la giusta spensieratezza e un entusiasmo contagioso dopo i risultati delle loro squadre nell’ultimo turno, liberi, dunque, di dar sfogo al proprio talento. Nella speranza di lasciare un segno indelebile nella partita del cuore. Dopo aver sbancato Como, l’Inter si è portata addirittura a +9 sul Napoli. Il Cagliari ha spazzato via contro la Cremonese la crisi e i fantasmi dopo otto giornate thrilling nelle quali aveva racimolato appena due punti. Vincendo lo scontro diretto, ha così stravolto gli scenari riportandosi, a sua volta, a +6 sul Lecce e sugli stessi grigiorossi. Quali presupposti migliori, insomma, per una partita divertente ed emozionante, al di là del punteggio finale. Per quanto i punti contino, eccome.

La svolta rossoblù

Mai come stavolta Seba Esposito avrà i riflettori puntati addosso. Ceduto in estate al Cagliari dall’Inter che si è tenuta, però, una percentuale del 40% su un’eventuale rivendita. Il cordone ombelicale, insomma, non si è staccato del tutto. Per quanto il 23enne talento di Castellammare di Stabia stia provando ormai a costruirsi da tempo un percorso parallelo lontano da Milano, i dirigenti nerazzurri continuano a monitorarlo. E lui continua a farsi apprezzare, non solo in fase realizzativa. Quest’anno più che mai. Attaccante moderno a 360 gradi. Da quando è al Cagliari, è cresciuto molto anche nel (cosiddetto) lavoro sporco nell’interdizione. Un lavoro oscuro, sfiancante a volte, ma fondamentale per gli equilibri della squadra. Se poi addirittura decide le partite, diventa in assoluto il valore aggiunto. Così è stato contro la Cremonese, ancora una volta di testa come gli era capitato col Como (e raramente in carriera). Gli mancano due gol per eguagliare il suo miglior score stagionale in campionato raggiunto lo scorso anno con la maglia dell’Empoli. «Fa piacere fare gol, ma la cosa più importante e che mi riempie di orgoglio è aiutare la squadra e prendere insieme i punti per la salvezza», ha ribadito appena finita la gara con la Cremonese. La verità è che ormai le due cose sono imprescindibili l’una dall’altra: la salvezza del Cagliari passa, soprattutto, per le sue reti. Non solo, il numero 94 rossoblù si sta rivelando decisivo anche con gli assist, ben cinque sinora.

Il futuro adesso

E se Sebastiano è ormai un fattore per il Cagliari, Francesco Pio lo sta pian piano diventando per l’Inter, pur avendo davanti due campioni come Lautaro Martinez e Thuram. Il giovane talento nerazzurro è al debutto in A. Ha giocato poco più della metà dei minuti rispetto al fratello, anche per questo i sei gol segnati hanno un peso enorme, molti si sono rivelati decisivi, tra l’altro. Il primo proprio alla Domus sette mesi fa. Spietato cecchino sotto porta, generoso e incisivo pure lui con i suoi assist, quattro in questo caso. È andato a bersaglio una volta anche in Coppa Italia (come Sebastiano), due in Champions League e tre con la maglia della Nazionale, indossata già sette volte. Pio è il terzo di tre fratelli tutti calciatori (come lo era il padre). Il più grande, Sebastiano, bizzarro davvero il destino, non potrà esserci domani a San Siro, sarà in campo, infatti, alla stessa ora a Marassi contro il Monza con la sua Sampdoria. C’è tutto il weekend poi per festeggiare tutti insieme, comunque vada.

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