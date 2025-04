Inter-Cagliari, la sfida (im)possibile 

Nel giorno del cinquantacinquesimo anniversario dello scudetto (il 12 aprile 1970 all’Amsicora la decisiva vittoria sul Bari), il Cagliari affronta in trasferta la capolista Inter. Proprio a Milano, ma contro il Milan, mercoledì i giovani rossoblù hanno conquistato la Coppa Italia. Davide Nicola, fatti i complimenti alla Primavera, carica i suoi per una sfida impossibile sulla carta. «Serve una grande organizzazione, pulizia tattica, una proposta coraggiosa», sottolinea il mister. Tutti a disposizione, anche Prati, reduce da un attacco febbrile. Attesa per la sfida tra Mina (nella foto) e Lautaro Martinez.

