Inter beffata dall’Atalanta e furibonda con l’arbitro 

Inter 1

Atalanta 1

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Akanji (35' st De Vrij), Carlos Augusto, Dumfries, Barella (31' st Frattesi), Zielinski, Sucic (46’ st Mkhitaryan), Dimarco (20' st Luis Henrique), Esposito (20' st Bonny), Thuram. In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni. All. Chivu.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (20' st Hien), Zappacosta, De Roon (31' st De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi, Samardzic (6' st Ederson), Zalewski (20' st Sulemana), Scamacca (6' st Krstović). In panchina Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Bellanova, Ahanor. All. Palladino.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 26' Pio Esposito, nel st 37' Krstović.

Milano. Inter beffata a San Siro dall'Atalanta, viene raggiunta sul pari a otto minuti dal novantesimo nonostante abbia dominato. Tante le occasioni e i rimpianti per i nerazzurri. Ma tante anche le proteste contro l'arbitro Manganiello che ha convalidato il gol di Krstovic contestato per un fallo precedente di Sulemana. Finisce così 1-1 fra Inter e Atalanta, e ora il Milan ha la possibilità di andare a -5 se vince oggi in casa Lazio. Espulso Chivu e nervi a mille dopo il pareggio degli atalantini che rimontano il gol segnato da Esposito al 26’ del primo tempo.

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