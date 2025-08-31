Inter battuta, è già crisi? 

Roma. Il separato in casa Vlahovic lancia la Juve, Davis e Atta azzoppano un’Inter deludente e fanno sognare l’Udinese, grande sorpresa della seconda giornata. E allo stop per le nazionali il Napoli stacca la sua principale avversaria, ma è leader della serie A in compagnia, oltre che della Juve, anche della neopromossa Cremonese e della regolare Roma di Gasperini. Nel bollettino delle grandi seguono Inter, Milan, Bologna, Como e Lazio (che stravince 4-0 col Verona) a -3, Fiorentina e Atalanta a -4. Ma è l’inopinato ko dell’Inter a scuotere il campionato.

Delusione

Sembra tutto facile al Meazza: dopo il 5-0 al Toro l’Inter aggredisce la partita e passa con una combinazione corale Lautaro-Dimarco-Thuram e apertura ispirata per Dumfries. Ma l’Udinese non si scompone, reagisce con calma e trova un rigore, per un braccio di Dumfries, che Davis trasforma con sicurezza. Poi i friulani insistono e Atta confeziona un’azione e un tiro angolato che spiazza Sommer. Meazza ammutolito, ma nella ripresa l’Inter reagisce e trova un pari luccicante di Dimarco, un tiro al volo magistrale che viene vanificato dal fuorigioco di Thuram. Davis si mangia il 3-1, poi entrano Pio Esposito e Bonny ma non spostano l’equilibrio.

Con passo felpato ma sicuro la Juve sparagnina ma solida di Tudor fa percorso netto: dopo il Parma cede anche il Genoa e il “killer” è sempre lui, il sopportato speciale Vlahovic, che tiene in ostaggio il club con un contratto di 12 milioni netti, ma indora la pillola con un altro gol pesante. Poi la Juve, che aveva imprecato per le grandi parate di Leali su Gatti e Yldiz, alla fine soffre: prima Di Gregorio salva su Ekuban, poi la traversa respinge il colpo di testa di Masini.

Riscossa

Ancora un mezzo passo falso invece per la Fiorentina che, dopo il pari col Cagliari, frena anche a Torino consentendo ai granata di riprendersi dall’umiliante cinquina subita con l’Inter. È una partita vinta soprattutto dai portieri: Israel salva su Piccoli, De Gea lo imita su Simeone. Per Baroni è una boccata di ossigeno, per Pioli c’è bisogno di tempo per trovare l’assetto giusto. La Lazio di Como era troppo brutta per essere vera. E infatti bastano pochi minuti a Sarri per rivedere la squadra con cui sta lavorando intensamente. La Lazio stravince e ritrova il suo attaccante di riferimento, Castellanos.

Gli scontri

Violenza ultrà l’altra notte in un autogrill dell’autostrada del Sole. Tifosi del Como e dell’Atalanta si sono scontrati nell’area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano. Calci, pugni, cinghiate e fumogeni in mezzo ai turisti terrorizzati che rientravano dalle vacanze e gli automobilisti costretti a fermarsi per non essere coinvolti nello scontro. Il campionato non è ancora entrato nel vivo che già si ripropone il problema del tifo violento.

RIPRODUZIONE RISERVATA