Inter, bastano 45’: manita al Verona 

Hellas Verona 0

Inter 5

H. Verona (3-5-2) : Montipò, Daniliuc, Magnani, Dawidowicz (1’ st Ghilardi), Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui (1’ st Dani Silva), Bradaric (1’ st Lazovic), Tengstedt (24’ st Suslov), Mosquera (1’ st Sarr). Allenatore Zanetti.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Acerbi (14’ pt De Vrij), Bastoni (17’ st Frattesi), Darmian, Barella (1’ st Zielinski), Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto (29’ st Buchanan), Correa, Thuram (17'st Arnautovic). Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel primo tempo 17’ Correa, 22’ e 25’ Thuram, 31’ De Vrij, 40’ Bisseck.

Verona. Incubo Verona, cinquina Inter. Grandinata di reti (0-5) per la squadra di Simone Inzaghi al Bentegodi. Un quarto d'ora di partita vera, poi un assolo, un autentico monologo per l'Inter capace di realizzare cinque reti nella sola prima frazione. Un divario assoluto, ma resa del Verona inspiegabile dopo la prima rete subita. Perché, per assurdo, è l'Hellas a sfiorare per prima il vantaggio (traversa di Tengstedt). Poi, dopo la rete al 17’ di Correa, l'Inter fa il bello e cattivo tempo. Dopo 5’ Thuram salta Montipò e fa il bis e dopo altri tre firma la doppietta personale. Non c'è più partita, l'Inter gioca sul velluto, De Vrij fulmina Montipò al 31’ e Bisseck completa la “manita” con un tiso sotto l’incrocio.

All’inizio della ripresa Simone Inzaghi toglie Barella e inserisce Zielinski che prova subito la sestina ma il punteggio non cambia sino alla fine: l’Inter sale, in attesa di Napoli-Roma, in testa alla classifica e manda segnali forti alle dirette avversarie.

