Inter, ballottaggio tra Arnautovic e Thuram al fianco di Lautaro 

Con l’ultimo colpo di mercato, il ritorno di Alexis Sanchez a Milano dopo aver effettuato le visite mediche e firmato il contratto, l’Inter mette ora nel mirino il prossimo incontro di campionato contro il Cagliari.

Dal mercato al campo

L’attaccante cileno, prenderà il posto lasciato libero da Correa, passato in prestito all’Olympique Marsiglia. Ieri la squadra ha affrontato in allenamento l'U18 nerazzurra in una partitella. Dal Centro Sportivo “Suning” filtrano notizie rassicuranti sul recupero di Darmian, uscito in anticipo nella gara col Monza per un problema alla caviglia. Il giocatore avrebbe preso parte proprio all’allenamento col resto del gruppo e alla partitella con l’U18 e sembrerebbe essere recuperato: andrebbe così tra i titolari nella difesa a tre di Inzaghi. Discorso diverso per Acerbi che pare ancora indietro nel recupero dall’infortunio al soleo della gamba destra. Il difensore, che ha saltato il match contro il Monza, lavora ancora in personalizzato e dovrebbe saltare la gara contro i rossoblù. Nel frattempo, sempre dal mercato slittano i tempi dell’arrivo in nerazzurro di Pavard che intanto ha ripreso ad allenarsi con i compagni del Bayern Monaco. Il giocatore era atteso in questi giorni, in tempo per essere convocato e impiegato nella gara di lunedì alla Domus, ma il mancato arrivo di un sostituto nella squadra tedesca, sta trascinando la chiusura dell’affare con l’Inter.

Verso Cagliari

Intanto Inzaghi pensa agli uomini da mandare in campo contro il Cagliari. I dubbi maggiori in attacco dove si profila un ballottaggio tra Arnautovic e Thuram accanto a Lautaro, subito a segno con una doppietta all’esordio.

