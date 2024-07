Inter avanti, Milan e Roma cantieri aperti 

Roma. A tre settimane dall’avvio del campionato, e con un mese di mercato ancora a disposizione, gli organici delle squadre cominciano ad assestarsi: l’Inter con inserimenti mirati si conferma la più forte, l’Atalanta rafforza l’attacco, la Roma spende. Un passo indietro sembrano per ora Milan e Juve (che ha già un centrocampo super). Il Napoli di Conte vuole spiccare il volo.

Inter

I campioni festeggiano l’arrivo a parametro zero di Zielinski e Taremi, pagano i riscatti di Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic, la cui permanenza blocca per ora l’acquisto di Gudmundsson. Dal Genoa è arrivato Martinez. È la più forte.

Milan

Il più è da fare. Fonseca ha fretta. Al posto di Giroud c’è Morata, un punto di partenza, ma le trattative per Emerson Royal, Pavlovic e Fofana si trascinano da settimane. Altri nomi che circolano sono Rabiot, Samardzic, Fullkrug.

Juventus

Thiago Motta non si spaventa per il flop di Norimberga. Giuntoli è al lavoro: ha fatto ricca cassa coi giovani, ha perso Rabiot ma Douglas Ruiz e Khefren Thuram rifondano il centrocampo, e ora è caccia a Koopmeiners, a un difensore (Todibo), a un esterno destro (Adeyemi o Galeno). In difesa porta nuova con Di Gregorio, a sinistra sgomma Cabal. Tanti sono ancora gli elementi da piazzare. Lavori in corso, Motta vuole un gioco propositivo.

Atalanta

Europa League come punto di partenza, così pretende Gasperini al nono anno in panchina. Zaniolo completa un attacco formidabile. Può privarsi di Koopmeiners solo per 65 milioni, ma è difficile arrivare a O’ Riley. Il tecnico cerca più qualità sulle fasce. Si alza l’asticella: il 14 agosto c’è la Supercoppa Europea col Real.

Bologna

Senza Thiago Motta, Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers non sarà la stessa cosa. Italiano è ambizioso, sta inserendo gli esterni Miranda e Holm (che si è però infortunato), c’è curiosità per l’attaccante olandese Dallinga, pochi dubbi su Cambiaghi. Hummels non ha dato una risposta (in alternativa c’è Rugani). Manca un centrocampista (Thorstvedt?).

Roma

Rivoluzione Ghisolfi con i soldi dei Friedkin (motivati anche dall’accelerazione sullo stadio) e la regia di De Rossi. Le Fee a centrocampo, Soulè sulla trequarti col suo idolo Dybala, in arrivo la stella ucraina Dovbyk (quasi 100 milioni per i tre), manca un esterno destro (Bellanova, Assignon o Pubill) e il quarto centrale difensivo. Mercato da Champions.

Lazio

Senza la vecchia guardia Lotito ha preso molti giocatori, ma di poco peso, salvo Noslin. Tavares e Tchaouna sono speranze, Castrovilli viene da un lungo infortunio. Il tecnico Baroni ha bisogno di altri, come Stengs, Laurientè e Simeone.

Fiorentina

L’emergente Palladino ha ottenuto il talentuoso Colpani. Buono l’inserimento in difesa di Pongracic al posto di Milenkovic. Firenze si attende molto da Kean, mentre può tornare in Italia Casadei. Per gennaio la difesa acquisirà il promettente argentino Valentini.

Napoli

Grandi ambizioni e manovre per l’arrivo di Antonio Conte che ha ottenuto Buongiorno, Marin, Spinazzola e la conferma di Lobotka e Kvara mentre è partito Zielinski. Lukaku è pronto, ma prima bisogna cedere Osimhen per il quale il Psg non vuole sborsare i 100 milioni richiesti. Al posto di Lindstrom si tratta Ruben Neves.

