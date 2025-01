Inter-Atalanta, la sfida continua  

Il teatro di questa sera – ore 20, arbitro l’italianissimo Chiffi – la Kingdom Arena di Riyadh. Prima semifinale del primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, di fronta Inter e Atalanta. In campionato le due formazioni nerazzurre sono separate da un punto a favore della squadra di Gasperini.

L'Inter vuole ripetersi, forte di tre successi consecutivi nella competizione. La squadra di Simone Inzaghi si trova subito di fronte - nella formula della Final Four - l'Atalanta che di sorpresa ormai non ha più nulla. E guai, avverte il tecnico, pensare al 4-0 con cui i nerazzurri alla terza di campionato avevano travolto la Dea, ora capolista in Serie A: «Abbiamo qualche problema in difesa, speriamo di recuperare per metà gennaio sia Acerbi e Pavard. Per Di Gennaro ci vorrà un po' di più. Gli altri stanno bene, cercheremo di mettere in campo una formazione competitiva». Al fianco del tecnico Henrikh Mkhitaryan: «Sappiamo che l'Atalanta gioca bene, cercheremo di fare il nostro calcio e di vincere una partita così importante: la Supercoppa Italiana è un obiettivo», le parole del giocatore armeno.

Qui Atalanta

La Supercoppa d'Arabia è un prestigio di cui l'Atalanta va fiera, perché dopo un 2024 da leader giocarsi con le big della Serie A il primo trofeo di stagione è motivo d'orgoglio. Gian Piero Gasperini racconta le sensazioni: «È un po' tutta una novità. Abbiamo visto questa città ipermoderna, tanti cantieri, grattacieli, che non ci aspettavamo, è una competizione giocata così, lontano da casa e da tutti i tifosi, è un po' strana». Di sicuro la Dea non vuole sfigurare, anche perché numeri alla mano la striscia dei bergamaschi può mettere paura a chiunque. «Ci si gioca un'eliminazione secca, va vista con in un'ottima leggermente diversa. Nelle ultime due sfide abbiamo fatto fatica, dovremo stare attenti a non subire inizialmente e a restare in gara più a lungo, altrimenti sarà difficile recuperare. Essere così in alto con loro e con il Napoli è importante. Pensiamo di giocare con tutta la squadra, con gli undici titolari e i cinque cambi, per poter riuscire a superare il turno». Niccolò Zaniolo, rinato proprio alla corte di Gasperini potrebbe partire titolare: «Non ho ancora deciso, non c'è solo lui: ci sono Brescianini, Samardzic, Scalvini. In funzione del campionato abbiamo bisogno di avere più giocatori competitivi, perché incontreremo altre squadre di alto valore». Da ex sorpresa l'Atalanta in Arabia cerca l'ennesimo colpo: «È la quarta finale in pochi mesi, giocare questo tipo di partite dà prestigio al club, valore ai giocatori, soddisfazione a tutti noi. Sono partite molto viste nel mondo, nelle quali vuoi fare bella figura ed essere competitivo al massimo. Per noi è importante essere qui, sarà ancora più importante vincere».

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini.

