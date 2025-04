Inter, assalto al Barcellona 

Milano. La semifinale di Champions League alle porte, l'occasione di tornare in finale per la seconda volta. L'Inter si presenta a Barcellona con il giusto entusiasmo, come dimostrato anche dai cori cantati dagli stessi giocatori nerazzurri che sono rimbombati per qualche secondo nelle pance dello stadio Olimpico al Montjuic, prima della conferenza stampa della vigilia. Le tre sconfitte consecutive sembrano essere più che altro benzina per accendersi nel big match di oggi alle 21, il primo tempo di una doppia sfida con il Barcellona che rimanda ai fasti dell'era Mourinho.

Avanti tutta

Giusto 15 anni fa, il 28 aprile 2010, i nerazzurri allenati dal portoghesi uscirono indenni dal Camp Nou, conquistando la finale che poi vinsero a Madrid. Stavolta lo stadio sarà diverso, complici i lavori nell'impianto casalingo, ma l'atmosfera si preannuncia comunque calda, con la coreografia già pronta sui seggiolini dell'impianto olimpico. L'Inter arriva così in Catalogna in quello che, quantomeno dal punto di vista dei risultati, sembra essere il periodo più difficile della stagione. Termine che però Simone Inzaghi allontana dal momento interista: «Quando stai affrontando una semifinale di Champions non può essere il momento più difficile... C'è tanto entusiasmo, veniamo da una settimana storta che però non cancella il lavoro cominciato quattro anni fa», le parole del tecnico in conferenza stampa. «Certamente dovremo fare meglio ma siamo entusiasti della partita che verremo a giocare contro la migliore squadra al mondo. Dovremo fare una partita di sacrificio quando sarà il momento, ci vorranno tante componenti per venire a capo di una grande squadra», ha aggiunto.

Assente Pavard in difesa, un grande aiuto potrà arrivare dal ritorno di Thuram, che sembra destinato a una maglia da titolare anche se Inzaghi non si sbilancia: «Ha fatto il primo allenamento con la squadra. Vedremo». L'altro posto in attacco sarà senza dubbio di Lautaro Martinez, che si è presentato in conferenza stampa carico. «C'è grande entusiasmo, in tre anni abbiamo giocato due semifinali di Champions che all'Inter non capitavano da tanti anni. Siamo concentrati, vogliamo far sognare i nostri tifosi che vogliono una nuova finale di Champions», ha detto il capitano nerazzurro. A cui non manca la fiducia: «Siamo pronti per questa partita, abbiamo recuperato energia e preparato gli ultimi dettagli per poi venire qua e fare la gara con grandissima personalità».

Probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1) : Szczesny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; Pedri, De Jong; Raphinha, Olmo, Lamine Yamal; Torres. Allenatore Flick.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore S. Inzaghi.

Arbitro : Clement Turpin (Francia).

RIPRODUZIONE RISERVATA