Inter al tavolo delle grandi 

INTER 2

BAYERN MONACO 2

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (42' st Bisseck); Darmian, Barella (42' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (28' st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (36' st Taremi). In panchi- na Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Arnautovic, Asllani, Berenbruch, Cocchi, Zalewski. All. S.Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Urbig; Laimer (38' st Coman), Dier, Kim (20' st Guerreiro), Stanisic; Kim- mich, Goretzka (38' st Pavlovic); Olise, Muller, Sané (20' st Gnabry); 9 KaneIn panchina Peretz, Klanac, Palhinha, Boey, Vidovic, Kusi-Asare, Karl. All. Kompany.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Reti : nel st 7' Kane, 13' Lautaro, 16' Pavard, 21' Dier.

Milano. L'Inter va sotto, rimonta, soffre, va in apnea e poi esulta: dopo la vittoria per 2-1 in Germania all'andata, il 2-2 col Bayern Monaco vale la semifinale di Champions League, la seconda della gestione di Simone Inzaghi. Ad attendere i nerazzurri ora ci sarà il Barcellona, una riedizione del penultimo atto del 2009/10. Quella di Inzaghi è un'altra Inter ma che sa entusiasmare, perché pure al ritorno sa quando soffrire e quando colpire, con eleganza e cattiveria, contro i bavaresi che puntavano fin da inizio stagione alla coppa.

La partita

Sotto una pioggia battente e con gran vento che influisce anche sul gioco, l'Inter dopo nemmeno due minuti fa subito vedere di cosa è capace con una rapida ripartenza chiusa da un tiro di Mkhitaryan, rimpallato. Ma anche i bavaresi non stanno guardare (ci provano Olise e Muller, ma l'Inter però risponde colpo su colpo e sull'ennesimo contropiede, Thuram va a terra dopo un contatto in area con Goretzka a palla lontana, ma arbitro e Var lasciano correre. Lo stesso Thuram non arriva per questione di centimetri su un tocco di Acerbi sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra. E se Calhanoglu sfiora il vantaggio con un gran destro dal limite il Bayern replica con Muller e Sane che non riescono a trovare lo spazio per il tiro. Nella ripresa il Bayern colpisce, approfittando di una distrazione interista: Kane punta Dimarco e conclude in diagonale. Ci pensa il solito Lautaro a riportare l'Inter in equilibrio: il capitano nerazzurro fa esplodere i 75mila di San Siro, risolvendo una mischia in area su corner con un destro di pura rabbia. La spinta del Meazza esalta la squadra di Inzaghi: su corner Pavard stacca in mezzo all'area e di testa trova il gol del vantaggio, la sua prima rete in nerazzurro contro la sua ex squadra. Il Bayern non molla, Dier trova una traiettoria beffarda per il pareggio al 21’. I bavaresi alzano la pressione, l’Inter in apnea resiste e poi esulta, continuando a cullare il sogno Champions League.

