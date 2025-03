Inter a un passo da quarti: «Ma non bisogna distrarsi» 

Milano. Guai a pensare al campionato e allo scontro diretto di domenica sera in casa dell'Atalanta. Il messaggio che il tecnico, Simone Inzaghi, manda alla sua Inter è chiaro: nonostante il 2-0 dell'andata, vietato distrarsi oggi (ore 21, Sky Sport) contro il Feyenoord per raggiungere senza troppi patemi i quarti di finale di Champions League. Gli olandesi di Robin Van Persie («C'è sempre speranza, avremo le nostre occasioni e dovremo essere forti») arriveranno a San Siro ancora in difficoltà e con una montagna da scalare dopo il ko nella gara di Rotterdam, ma l'allenatore nerazzurro non vuole che i suoi sottovalutino la sfida. «Non penso al campionato, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. Sono focalizzato sulla partita col Feyenoord: la gara col Monza ci ricorda quanto tutte le partite siano complicate e che non bisogna distrarsi. Lo abbiamo visto in Champions, tutte nascondono insidie».

Le assenze

L'Inter arriva alla sfida nelle condizioni fisiche tutt'altro che ideali: senza Darmian, Zalewski e Dimarco, deve fare i conti con i problemi muscolari di Lautaro Martinez e De Vrij, oltre al lungo ko di Zielinski (non meno di 45 giorni): «Abbiamo qualche affaticamento da valutare, Lautaro e De Vrij non sono usciti con noi ma ho buone sensazioni. Valuterò se impiegarli o meno», ha proseguito Inzaghi, preoccupato dai problemi fisici di Marcus Thuram. «Sto valutando se farlo partire titolare o dalla panchina, è un giocatore importantissimo e il suo calo è dovuto solo al problema alla caviglia che sta avendo». Chi invece tornerà sicuramente al suo posto è Yann Sommer: «Domani giocherà, è un portiere che è qui con noi da un anno e mezzo, ha fatto grandissime cose. Martinez ha fatto molto bene e mi piacerebbe avere da scegliere negli altri ruoli». Ma la corsa scudetto non è totalmente lontana dalla testa di Inzaghi, anche se il tecnico nerazzurro la vede più come possibile sprone per la sua squadra: «Deve essere uno stimolo. Dobbiamo essere orgogliosi dei tanti impegni e di quello che stiamo facendo, questi ragazzi trovano energie che a volte ci troviamo dove le reperiscano. In questo periodo abbiamo avuto qualche defezione, che ci ha limitato qualche rotazione», ha sottolineato Inzaghi.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. In panchina Martinez, De Vrij, Arnautovic, Lautaro, Asllani, Barella, Bastoni. Allenatore S. Inzaghi.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Hadj Moussa, Smal, Moder; Ueda, Carranza, Ivanusec. In panchina Andreev, Ka, Facundo Gonzalez, Trauner, Mitchell, Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaaijeveld. Allenatore Van Persie.

Arbitro : Kruzliak (Slovacchia).

Gli altri ottavi di oggi

Oltre a Inter-Feyenoord c’è il Barcellona, molto scosso per la morte improvvisa, sabato nell’albergo della squadra, del medico sociale Carles Miñarro, e che alle 18,45 vuole onorarne la memoria con una vittoria sul Benfica, già battuto 1-0 (in 10!) a Lisbona. Alle 21 c’è il Bayer Leverkusen che non si sente ancora eliminato dopo lo 0-3 dell’andata nella sfida tutta tedesca contro il Bayern Monaco, dalla quale uscirà la rivale dell’Inter, se passerà, nei quarti. Il Liverpool attende il Paris Saint Germain battuto 1-0 all’andata al Parco dei Principi. Allora decise al minuto 87’ Elliott dopo un predominio dei francesi di Luis Enrique. Chi passa trova (al 99%) l’Aston Villa.

