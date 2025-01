Inter, 4 schiaffi al lecce 

Lecce 0

Inter 4

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly (1' st Ramadani), Pierret (27' st Kaba), Helgason; Pierotti, Krstovic (41' st Burnete), Morente (37' st Karlsson). In panchina Fruchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Gallo, McJannet: Allenatore Giampaolo.

Inter (3-5-2) : Sommer; Darmian, De Vrij (1' st Bisseck), Bastoni; Dumfries (17 st Buchanan), Frattesi (30' st Asllani), Zielinski, Mkhitaryan (14' st Barella), Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez (14' st Taremi). In panchina Martinez, Calligaris, Pavard, Dimarco, Arnautovic. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel pt 6' Frattesi, 39' Lautaro Martinez, nel st 12' Dumfries, 16 Taremi (r).

Note : ammoniti De Vrij, Taremi e Inzaghi.

Lecce. L'Inter passa agevolmente 4-0 a Lecce, raggiunge quota 50 in classifica, prosegue la sua rincorsa al Napoli capolista distante tre punti (con una gara da recuperare), ed inanella il 16° risultato utile consecutivo in campionato. Con due reti per tempo (Frattesi e Lautaro nel primo, Dumfries e Taremi su rigore nella ripresa) gli uomini di Inzaghi superano con tranquillità l'ostacolo giallorosso, e si proiettano nel migliore dei modi a quella che potrebbe essere una settimana decisiva per la stagione: prima il Monaco in Champions, per il passaggio agli ottavi, e poi il derby contro il Milan. Nel finale di gara attimi di preoccupazione per una botta subita da Barella, poi rientrato in campo. Per il Lecce buio pesto. Dopo Cagliari incassa ancora quattro reti e resta quartultimo.

La partita

Bastano solo sei minuti per sbloccare il risultato. Errore di Guilbert che perde la sfera al limite dell'area, Thuram è bravo ad approfittarne, supera con abilità Baschirotto e serve l'assist all'accorrente Frattesi, che insacca per il vantaggio dell'Inter. Il Lecce cerca di reagire ma, al 39’, Martinez soffia la palla a Pierret, rientra sul sinistro e dal limite infila l'incrocio dei pali.

La ripresa

I giallorossi sembrano rientrare con un altro piglio, provano a riaprire i giochi ma l'Inter immediatamente chiude i conti alla prima occasione. Al 57’ Lautaro di tacco serve Dumfries, difesa giallorossa beffata, e sinistro dell'olandese che supera Falcone per il 3-0 (57'). Il tempo di annotare due cambi tra i nerazzurri con Taremi e Barella che rilevano Lautaro e Mkhitaryan, che gli ospiti servono il poker. Thuram pesca in area alla perfezione Frattesi, Falcone lo stende. Penalty inevitabile, dal dischetto implacabile Taremi per la prima rete in A per il calciatore iraniano (61').

