Inter, 3 punti con le unghie 

Inter 1

Arsenal 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi (16' st Barella), Calhanoglu (26' st Asllani), Zielinski (16' st Mkhitaryan), Darmian; Taremi (34' st Dimarco), Lautaro (16' st Thuram). in panchina Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Acerbi, Buchanan, Bastoni. All. S. Inzaghi.

Arsenal (4-3-3) : Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber (37' st Zinchenko); Trossard (37' st Nwaneri), Partey, Merino (1' st Gabriel Jesus); Saka, Havertz (47' st Odegaard), Martinelli. In panchina Neto, Setford, Kiwior, Jorginho, Sterling, Butler-Oyedeji, Lewis-Skelly, Robinson. All. Arteta.

Arbitro : K ovacs (Romania).

Rete: nel pt 48' Calhanoglu (rigore).

Note : a ngoli 14-0 per l'Arsenal. Rec. 2'-5'. Ammoniti: Lautaro Martinez, Gabriel, Barella, Gabriel Jesus, Inzaghi, Arteta.

Un rigore, un gol e una serata di sofferenza con le unghie e con i denti: l'Inter batte l'Arsenal grazie al solito glaciale Calhanoglu dal dischetto e resta saldamente nelle prime posizioni della classifica unica di Champions League (10 punti che valgono il quinto posto), con il mirino che resta fisso verso la qualificazione diretta agli ottavi. In una serata da battaglia, Inzaghi cambia cinque titolari rispetto alla gara col Venezia, con il ritorno di Calhanoglu a metà campo e vari big Bastoni, Dimarco, Barella e Thuram in panchina in avvio. L'Inter fa la partita, l'Arsenal si limita ad una fase di attesa chiudendo gli spazi. Ma è Taremi a creare l'occasione per i nerazzurri per sbloccare la gara, quando allo scadere del primo tempo su una punizione un suo tiro viene respinto con un braccio largo da Merino in area: dal dischetto si presenta Calhanoglu che non sbaglia e porta avanti l'Inter.

La ripresa

Dopo nemmeno un minuto Martinelli crea subito pericoli per la porta di Sommer, con un mancino a lato da posizione defilato. Il maggior pericolo per la porta dei padroni di casa arriva da un corner calciato da Saka, con Dumfries che fortunosamente salva sulla riga. Poco dopo, invece, è bravo Sommer a smanacciare un tiro cross di Havertz. L'Inter sembra alle corde e Inzaghi prova a correre ai ripari, inserendo tre titolari come Mkhitaryan, Barella e Thuram. L'Arsenal però continua a spingere. Havertz ha la palla del pareggio in area, ma Bisseck salva con una scivolata disperata. E allora il tecnico nerazzurro si copre ancora di più, con un inedito 5-4-1 togliendo Taremi per inserire Dimarco. Solo che la mossa trasforma il finale ancora di più in un assalto inglese. L'ultimo brivido, però, è su un mancino alto di Nwaneri dal limite: i tre punti sono dell'Inter.

RIPRODUZIONE RISERVATA