«Intelligenza artificiale, un fondo da destinare ai Comuni» 

«È sconcertante», secondo il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola, «il ruolo marginale riservato alle proposte di legge alle Università della Sardegna, mentre nelle altre realtà nazionali e internazionali si sta puntando sulle Università vista la molteplicità di temi da affrontare nello sviluppo dell’intelligenza artificiale».

Lo ha detto ieri durante le audizioni in terza commissione sulle diverse proposte di legge in tema di intelligenza artificiale (la n. 75, primo firmatario Gigi Piano, Pd; la n. 81, di Alessandro Solinas, M5S, e più; la 16 (Umberto Ticca, Riformatori, e più), con l’obiettivo di arrivare a un testo legislativo unico.

I lavori sono proseguiti con le audizioni della direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori, dell’amministratore del Crs4, Massimo Carpinelli, e del dirigente del Crs4 Carlino Casari.

Nel pomeriggio è intervenuta la presidente dell’Anci Daniela Falconi, che ha sollecitato «un fondo specifico per l’innovazione da destinare ai Comuni sardi» segnalando il rischio di «nuove forme di esclusione digitale». Per l’Asel Marco Pisanu ha chiesto «la costituzione di un osservatorio sul tema».

Silvia Messori della Cgil ha parlato della «necessità di governare l’impatto dell’IA sulla società sarda garantendo giustizia sociale e forme di partecipazione democratica», mentre la Cisl, con Mirko Idili, ha detto che «i I piccoli che entrano oggi alle elementari tra dieci anni troveranno un mondo del lavoro cambiato dall’IA. Per questo è necessario affrontare il tema anche sotto il profilo della scuola pubblica». Per Giuliano Frau (Uil) «il sindacato va coinvolto, e soprattutto le associazioni dei consumatori».

Ignazio Angioni (Legacoop) ha detto: «Questo è uno dei cinque temi centrali per il futuro della Sardegna e non solo. Non basta tradurre in norma l’IA se prima non si sono colte le opportunità. E per questo la Regione ha bisogno di ulteriori risorse umane e di fondi supplementari per attuare processi e azioni positive nel campo dell’IA».

Le audizioni proseguono oggi con il mondo delle imprese e delle professioni.

