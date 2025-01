Intelligenza artificiale, Trump striglia gli Usa 

New York. Donald Trump suona la carica. DeepSeek deve essere «un campanello di allarme» per la Silicon Valley, deve suonare la sveglia per l’industria tecnologica americana e spronarla a fare di più, meglio e soprattutto con costi più contenuti. In gioco c’è il dominio in un settore chiave come quello dell’intelligenza artificiale, che vede gli Stati Uniti e la Cina impegnati in un duro confronto per la conquista della leadership mondiale. Dopo aver visto il ciclone DeepSeek affondare Wall Street e big tech, il presidente americano ha invitato a cogliere quello che c’è di positivo nella società cinese. Se l’intelligenza artificiale si «può fare a un prezzo inferiore e ottenere lo stesso risultato penso sia una buona cosa. Questo se è vero, e nessuno lo sa se è vero», ha spiegato Trump, che sull’IA ha deciso di puntare appena insediatosi alla Casa Bianca lanciando il progetto Stargate per costruire l’infrastruttura necessaria.

Dell’iniziativa fa parte OpenAI, la startup guidata da Sam Altman a cui fa capo ChatGPT. «R1 di DeepSeek è un modello notevole, soprattutto per quello che può offrire a quel prezzo. Continueremo a offrire modelli migliori. Rinvigorisce avere un nuovo competitor», ha osservato Altman raccogliendo la sfida arrivata dalla Cina, con la quale gli Usa hanno in corso una guerra di talenti per conquistare gli ingegneri migliori e spingere l’IA da generativa a generale, quella più intelligente degli esseri umani. Definita «un momento Sputnik» dal famoso investitore tecnologico Marc Andreessen, DeepSeek ha innescato una crisi nella Silicon Valley, finora regina nella corsa all’IA da miliardi di investimenti.

Dalla Cina invece è arrivata la lezione di efficienza e basso costo che minaccia il modello seguito dalle big americane e basato sui chip avanzati di Nvidia. Il colosso dei semiconduttori ha pagato il prezzo più alto con DeepSeek, chiudendo il suo lunedì nero in calo del 17%, anche se nella seduta di ieri è arrivato a guadagnare fino al 3%. Quanto ottenuto da DeepSeek per l’IA è «un eccellente progresso», ha commentato Nvidia. Il loro «lavoro mostra come i nuovi modelli possono essere creati facendo leva su quelli disponibili», ha aggiunto. Ma sui chip usati dalla società cinese ci sono dubbi e perplessità. Molti esperti ritengono la reazione di Wall Street esagerata. Secondo il Wall Street Journal, l’attuazione dei controlli all’export di semiconduttori per l’IA imposti dagli Usa è stata lenta, consentendo ai cinesi di acquistare i potenti chip di Nvidia.

RIPRODUZIONE RISERVATA