Intelligenza artificiale tra etica e giornalismo 

Intelligenza Artificiale tra giornalismo, etica e comunicazione. E questo il tema del seminario/corso di formazione “aggiornIAmoci” organizzato da Giulia giornaliste, Ordine dei Giornalisti Sardegna e Università, in programma mercoledì dalle 9 alle 13, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura. Aprono i lavori la presidente della Regione Alessandra Todde e il rettore Francesco Mola. Partecipano Simonetta Selloni, presidente dell’Assostampa, Francesco Birocchi, presidente dell’Odg e Caterina De Roberto, giornalista de L’Unione Sarda.

Il tema

Nell’era dell’informazione digitale l’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più un elemento chiave nel definire il futuro del giornalismo. La crescita esponenziale di utenti ChatGpt, che ha già raggiunto 100 milioni a partire dal suo debutto solo due anni fa, sta trasformando radicalmente lo scenario della professione. Una tecnologia digitale, che come tutte le tecnologie, non è in sé né buona né cattiva. Buono o cattivo è l’uso che se ne fa: sono le regole e i principi etici a rendere le innovazioni tecnologiche utili o dannose per l’umanità. Condizioni necessarie per proteggere il diritto all’informazione dal quale dipendono le nostre libertà di espressione e di opinione. Come cruciale è la necessità di aggiornarsi, di comprendere questo mondo complesso dell’IA, per poterlo usare con buonsenso, superare la diffidenza e sfruttare al meglio le sue opportunità, puntando alla verità fattuale e al giornalismo di qualità.Sarà l’occasione per riflettere sul potenziale e sulle criticità dell’IA e per proporre una panoramica degli strumenti dell’IA applicati al mondo dell’informazione e alla professione giornalistica.

