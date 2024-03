Intelligenza artificiale, sfide e opportunità 

“Etica nell'era dell'intelligenza artificiale: Sfide ed opportunità per i giovani professionisti nel mondo del lavoro”. È il titolo del convegno in programma sabato dalle 9,30 al THotel, organizzato dal Rotary Distretto 2080.

L’evento, riservato ai partecipanti iscritti, è patrocinato dall'Ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Cagliari e di Aidda Sardegna.

Interverranno Alessandra Maccioni (presidente commissione Azione professionale Rotary Distretto 2080) Tonino Cantelmi (psichiatra, membro del Comitato nazionale di bioetica) Rosario De Luca (presidente nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) Raffaele Sanna Randacio (avvocato, esperto in materia di privacy, cyber security e AI nel mondo dellavoro) Matteo Porru (scrittore e giornalista) Luisa Carcangiu Bayre (imprenditrice).

Modera Claudia Rabellino.

«Partendo dall'idea di integrare l'etica nel cuore dell'intelligenza artificiale, il convegno si propone dievidenziare l’importanza che questa tecnologia avanzata sia guidata da principi umani e valori morali condivisi “Legalità e cultura dell’etica sono valori fondanti del Rotary», afferma il governatore del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio, che sarà presente per aprire i lavori della giornata. «Questo incontro rappresenta non solo un'opportunità preziosa per approfondire la comprensione delle sfide e delle opportunità presentate dall'intelligenza artificiale nel contesto del mondo del lavoro, dell’impresa, della cultura, ma soprattutto un’occasione di unirsi a una discussione sul futuro eticamente consapevole che desideriamo costruire insieme».

