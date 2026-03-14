Intelligenza artificiale per fotografare un’Isola senza tempo 

Innovazione, tradizione, surrealismo nel progetto del fotografo ogliastrino Gabriel Maglione. Far from Land nasce dalla distanza e dalla volontà di far conoscere la sua Sardegna. Per farlo si serve anche dell’intelligenza artificiale. Ha solo 23 anni, ma idee molto chiare. Studia al terzo anno del corso di Fotografia alla LABA di Firenze. Il suo lavoro si muove nell’ambito della fotografia documentaria. «Sto cercando di rompere uno schema», dice: «un fotografo sardo che usa l’intelligenza artificiale per riportare in vita maschere e rituali antichi. Non è una storia che si vede tutti i giorni». Non è solo arte. È un atto culturale.

Dagli Usa all’Ogliastra

Nato negli Usa, ma cresciuto a Tortolì, ha approfondito lo studio dell’intelligenza artificiale generativa, esplorando come questo strumento possa ampliare ed evolvere il suo linguaggio fotografico. «La passione per la fotografia nasce da piccolo, quando vedevo mia madre usare una fotocamera analogica per scattare nel giardino di casa. Ero affascinato dall’idea che si potesse “fermare il tempo”». Dal senso di lontananza nasce Far from Land. «Vivere lontano dalla mia terra ha fatto emergere una nostalgia che non volevo reprimere, ma trasformare in qualcosa», racconta. «Volevo presentare la Sardegna a chi non l’ha mai amata come la amo io. Ho scelto di farlo attraverso l’AI generativa, non per riprodurre la cultura sarda in modo realistico, ma per immergerla nel surreale. La cultura sarda è fatta di mitologia, maschere ancestrali, rituali che sfidano il tempo. Portarla nel surreale non è un tradimento. Le immagini che creo vogliono suscitare in chi guarda la stessa sensazione viscerale che prova un sardo davanti al Carnevale: meraviglia, inquietudine, appartenenza».

Qualcosa in più

Per Maglione l’intelligenza artificiale è semplicemente «uno strumento in più». «Si può scegliere di abbracciarlo o di resistergli, ma in entrambi i casi, prima o poi, ci si interfaccerà. È già dentro ogni dispositivo, ogni software, ogni schermo». Ciò che rende unico l’essere umano resta l’intenzione, la visione e l’esperienza. «Sono elementi che l’AI non possiede. Ha bisogno di un input, di una guida. Ed è esattamente lì che entra il mio lavoro». Nel campo visivo, spiega, l’intelligenza artificiale permette di costruire scene che nella realtà richiederebbero budget enormi, location impossibili. «Mi dà accesso a un immaginario che prima esisteva solo nella mia testa, e ora posso tirarlo fuori». Non tutti possono ottenere gli stessi risultati. «Chiunque può comprare una macchina fotografica professionale, non per questo diventa un fotografo».

L’AI generativa richiede competenze specifiche, come la scrittura dei prompt, gli input testuali che guidano la macchina nella creazione dell’immagine. «Raggiungere un risultato preciso, con la composizione giusta, la luce corretta e il dettaglio culturale adeguato, può richiedere giorni di lavoro». Ma c’è qualcosa di ancora più difficile da replicare: la visione. «Le mie immagini nascono da anni di fotografia documentaria, da una conoscenza profonda della cultura sarda vissuta sulla pelle e da una scelta estetica precisa: il surreale come linguaggio. Tutto questo non si copia con un prompt. È sempre una questione di visione. E questa non è replicabile». Perché allora unire AI e cultura sarda? «Perché il contrasto funziona», spiega. «Una delle culture più antiche d’Europa raccontata attraverso lo strumento più avanzato del nostro tempo: questa tensione crea attenzione, genera curiosità».

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