Intelligenza artificiale: Nobel a Hopfield e Hinton   

Il Nobel per la Fisica 2024 è stato senza dubbio un riconoscimento alle ricerche che hanno aperto la strada alla realizzazione dell'Intelligenza Artificiale, che ormai è sempre più presente nella vita quotidiana così come in moltissimi campi della ricerca. L’americano John Hopfield e Geoffrey Hinton, nato in Gran Bretagna e naturalizzato canadese, sono riusciti a far dialogare fisica, matematica, biologia e psicologia come nessuno aveva mai fatto prima in modo così efficace e il risultato delle loro ricerche, condotte in modo indipendente, sono state le prime reti neurali artificiali. Queste imitazioni del modo in cui funziona il cervello umano hanno aperto la strada a una rivoluzione ancora in corso, che entusiasma alcuni e preoccupa altri, ma che sicuramente richiede regole e strumenti per controllare queste nuove possibilità.

L’inizio

Tutto è iniziato circa 40 anni fa, con le ricerche di Hopfield. Nato a Chicago 91 anni fa, Hopfield ha concluso la sua lunga carriera alliUniversità di Princeton ed è stato il primo a utilizzare gli strumenti della fisica per imitare il funzionamento del cervello, ma non solo: il suo lavoro scientifico segnato dal continuo passaggio dalla fisica alla biologia lo ha portato all'inizio degli anni '80 a riconoscere le potenzialità delle reti neurali artificiali: simulazioni nelle quali i neuroni sono imitati da nodi ai quali vengono assegnati valori diversi e le loro connessioni, le sinapsi, sono rappresentate da connessioni tra i nodi che possono essere rese più forti o più deboli. Di qui l'idea di poter addestrare le reti neurali artificiali, diventate la base dell'apprendimento automatico. Geoffrey Hinton, 77 anni, ha condotto le sue ricerche fra Gran Bretagna, Stati Uniti e infine in Canada dopo avere lasciato Google, alla continua ricerca della possibilità di lavorare in modo indipendente. Si devono a lui, nella seconda metà degli anni ’80, gli algoritmi che hanno permesso di utilizzare le reti neurali al meglio, aprendo definitivamente la strada all'apprendimento automatico. Grazie alle ricerche condotte da Hopfield e Hinton si è passati quindi dai tradizionali programmi per i computer, basati su descrizioni chiare e puntuali per generare risultati, all'apprendimento automatico, nel quale il computer apprende per mezzo di esempi e su questa base riesce ad affrontare problemi troppo vaghi e complessi per essere gestiti con istruzioni puntuali. Un esempio è l'interpretazione di un'immagine per identificare gli oggetti in essa contenuti.

La grande paura

Geoffey Hinton però non ha dubbi: se, come sembra, l’Intelligenza Artificiale è destinata ad avere un ruolo sempre più importante pervasivo nella società, la grande scommessa è «mantenere il controllo». Adesso che è stato premiato con il premio scientifico più ambito, il fisico spera che i suoi appelli in questo senso trovino ascolto. La sua è una preoccupazione ben chiara alla comunità scientifica, tanto che nel gennaio 2017 si è riunita la Conferenza di Asilomar sulla AI Benefica, alla quale hanno partecipato ricercatori impegnati in discipline diverse che ha individuato alcuni principi fondamentali per un'Intelligenza Artificiale orientata al bene dell’umanità. Il modello di quell'incontro era stata la Conferenza che, sempre ad Asilomar, nel 1975 aveva indicato la strada per uno sviluppo delle biotecnologie all'insegna dell'etica. Più volte Hinton ha lanciato appelli per mettere in guardia contro i rischi dell'IA, tanto che nel 2023 aveva annunciato le sue dimissioni da Google per poter «parlare liberamente dei rischi dell’intelligenza artificiale». Nel maggio dello stesso anno era stato tra i firmatari dell'appello secondo il quale «mitigare il rischio di estinzione dell'Intelligenza Artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare». Con lui avevano firmato protagonisti di primo piano delle ricerche sull'IA, compresi rappresentati di piattaforme come ChatGPT, Google e Anthropic. «Abbiamo a che fare con qualcosa per cui abbiamo un'idea molto più limitata di cosa succederà e di cosa fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA