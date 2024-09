Intelligenza artificiale, nemica amatissima: «Sbagliato non usarla» 

Non è una questione di scelte. Non si può decidere di non averci a che fare: l’intelligenza artificiale incrocia comunque le nostre vite, in mille modi, e sempre di più. Meglio allora conoscerla, piuttosto che ignorarla: a maggior ragione per quegli aspetti che, al momento, suscitano qualche timore. «Chi oggi non la sta usando, commette un errore», ha avvertito Francesco Pigliaru, intervenendo al convegno organizzato dall’Università di Cagliari sulle implicazioni che riguardano, in particolare, il mondo del diritto.

Diversi punti di vista

I timori sono legati alla cosiddetta IA generativa, capace di creare contenuti di vario tipo – testi, immagini e molto altro – che potrebbero rendere inutili alcuni mestieri; oppure, secondo un altro punto di vista, aprire nuove possibilità. La professione legale, di cui si è parlato nel seminario cagliaritano, offre un buon esempio per entrambi gli aspetti: l’IA si limita a facilitare l’opera dell’avvocato o invece, proprio perché la rende facile, la mette alla portata di tutti?

L’ateneo del capoluogo ha deciso di non mettere la testa sotto la sabbia, e di prepararsi sul tema: ancora prima del convegno, che si è svolto tra venerdì e ieri, il rettore Francesco Mola ha creato un gruppo di studio guidato appunto dall’economista Francesco Pigliaru. «Abbiamo lavorato già alcuni mesi per individuare le prime azioni da suggerire all’Università», ha spiegato l’ex governatore, «nel nostro ambito l’IA offre molte opportunità». Sul fronte della ricerca («incrementa la produttività») e della didattica: «Può aiutare gli studenti in difficoltà, magari quelli che non fanno domande a lezione, e contribuire a ridurre la dispersione».

Poi certo, concede Pigliaru, è giusto ragionare sui rischi: «Ma intanto è bene che iniziamo tutti a sperimentare l’IA, a partire dalla comunità scientifica e studentesca. Una sperimentazione collettiva, perché sarà proprio la nostra intelligenza (umana) collettiva a consentirci di governare il fenomeno».

Per quanto riguarda la professione forense, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, Matteo Pinna, ha rassicurato: «Ha una tradizione millenaria, ha superato varie rivoluzioni e supererà anche questa. Ma non esiste un modello immodificabile della funzione del legale. Non è neppure detto che, con l’IA, gli avvocati saranno di meno: ma serviranno professionisti sempre più specializzati per evitare che la tecnologia porti a un diritto dominato dalla dittatura del precedente giurisprudenziale».

Sulle prospettive generali si è soffermato Guglielmo Tamburrini, docente di filosofia della scienza a Napoli: «Ci sono tante cose che ancora non capiamo. Anche i cosiddetti modelli fondativi sono ancora imperfetti»: per dirne una, nel 2015 venne fuori che l’app Photos di Google, che etichettava in automatico i soggetti, identificava come “gorilla” alcune persone di colore, per cui Google dovette eliminare del tutto l’etichetta “gorilla”. E nel 2023 il New York Times ha rivelato che la situazione non è cambiata, perché evidentemente le capacità del sistema non sono migliorate. «Il controllore umano – ha ammonito Tamburrini – deve resistere alla tentazione di accettare acriticamente suggerimenti dalle macchine, sottovalutando le informazioni che ne minano la validità». E se in gioco non ci fosse l’identificazione di una foto ma, magari, un’auto a guida autonoma, si capisce la delicatezza della questione.

«C’è da riflettere»

«Il convegno ha fatto emergere molti profili interessanti di riflessione sull’IA», sintetizza il costituzionalista Andrea Deffenu, direttore del Centro dipartimentale di eccellenza su “Diritto e innnovazione”, che ha curato le due giornate di studio: «Per esempio, l’utilizzo nella pubblica amministrazione può favorire l’efficienza. Ma nel campo della giustizia, in teoria l’IA potrebbe arrivare a sostituire la funzione del giudice, il che pone grossi problemi. Ancora: le tecniche molto avanzate nelle indagini possono avere costi sostenibili dalla pubblica accusa ma non dalla difesa, creando una disparità. Invece nel settore assicurativo la profilazione dei clienti con metodi sempre più precisi porta quasi a una previsione matematica dei rischi, facendo venir meno l’alea, che è un elemento fondamentale del contratto di assicurazione». In definitiva, «si conferma la necessità di studiare criticamente, senza preconcetti, un fenomeno che appare comunque imprevedibile e inarrestabile».

