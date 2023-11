Intelligenza artificiale nel mondo Lgbtq+ 

"Intelligenza artificiale e mondo queer”: è il titolo dell’incontro in programma oggi, alle 19, nel polo bibliotecario di via Falzarego all’interno delle iniziative del festival letterario Rainbook dedicato alle tematiche LGBTQ+.

Saranno presenti Filippo Arras, tecnico esperto nell’utilizzo di strumento di IA, e della Trave nell’Okkio, drag queen molto conosciuta nell’Isola. Il dibattito, moderato dal curatore del festival Michele Pipia, mira ad analizzare gl impatti degli attuali strumenti basati sull’intelligenza artificiale nel campo dell’editoria, del cinema e più in generale delle arti creative. E si vuole porre l’attenzione sui rischi e le opportunità dei nuovi sistemi di elaborazione del linguaggio naturale nei confronti delle minoranze etniche, religiose e di genere delle nostre comunità.

Agli spettatori verrà proposta una versione modificata del “test di Turing”: prova di valutazione messo a punto negli anni ’50 dal famoso crittografo britannico per stabilire se e quando una macchina è realmente dotata di una “intelligenza artificiale”. Così una drag queen digitale, creata dalle reti neurali di IA e addestrata da Filippo Arras, si sfiderà in diretta a colpi di bautte sarcastiche e doppi sensi con la drag in carne e ossa Trave nell’Okkio. In questo test a decretare la vera vincitrice della sfida sarà proprio il pubblico presente in sala.

Resta sempre aperta una domanda: possono le nuove forme di intelligenza digitale, insuperabili per quanto riguarda le capacità di memorizzazione ed elaborazione di calcoli logico/matematici, concorrere con l’uomo anche nei campi relativi alla creatività, alle facoltà empatiche, alla capacità di innescare un sorriso, un pianto, una emozione? Saranno presto anch’essi dotati di una coscienza capace di “sentire” ed esprimere sentimenti?

