Intelligenza artificiale, l’Isola sbarca a Londra 

L’Isola si guadagna la prima fila nella sfida sul “tema dei temi”: l’intelligenza artificiale. A confermare il ruolo da protagonista nello sviluppo di una delle tecnologie più affascinanti degli ultimi tempi è stata Sardegna Ricerche, in questi giorni all’ AI Summit , l’evento internazionale organizzato nella capitale inglese nell’ambito della London Tech Week il più importante incontro mondiale sull’”artificial intelligence”.

Sfida

«L’obiettivo è far conoscere sul mercato internazionale le imprese sarde che lavorano con l’intelligenza artificiale», hanno spiegato i responsabili di Sardegna Ricerche, «abbiamo così dato ai partecipanti un’opportunità di networking e approfondimento non solo con le aziende, ma anche con i relatori, tutti di alto profilo, fra i quali spiccano James Fletcher, Lead, Responsible AI/ML di BBC, e Hanna Helin, Global Head of Technology Innovation presso la London Stock Exchange Group».

Futuro

Bisogna ammetterlo, oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma da tempo Sardegna Ricerche ne ha intuito potenzialità e prospettive. Proprio per questo da anni ha promosso convegni e dibattiti sull’AI, oltre a sostenere e investire sulle startup e Pmi che lavorano con l’artificial intelligence. «Progetti innovativi e coraggiosi in cui Sardegna Ricerche ha creduto e investito», sottolinea Maria Assunta Serra, direttore generale del centro. «Oggi siamo pronti per i principali eventi sull’AI perché abbiamo saputo guardare nella giusta direzione», ha concluso Serra.

Le aziende

Dall’Isola sono partite sette realtà ad alto tasso innovativo, tra cui Eos Data , una piattaforma AI innovativa che si rivolge a influencer, esperti di marketing, agenzie di marketing e aziende, o la Smart Geo Survey , startup innovativa specializzata in agricoltura di precisione e gestione dell’acqua in agricoltura e nell’industria attraverso l’uso di droni. Oppure la VisioScientiae , spin-off accademico dell’Università di Cagliari. La società è stata fondata per sfruttare tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale e Big Data per creare e distribuire servizi e applicazioni innovativi.

