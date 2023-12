Intelligenza artificiale, l’allarme degli autori 

I dubbi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore della creatività attraversano l'oceano, e mentre è in corso a Bruxelles un delicato negoziato per approvare l'Eu AI Act, in Italia 34 associazioni e diverse centinaia di migliaia di autori lanciano il loro grido d'allarme. Associazioni di primo piano di cinema, editoria, musica - da 100autori a Afi, Aie, Anac, Anica, Confindustria cultura, Fieg, Fimi, Siae, Univideo e tantissime altre - si coalizzano per la prima volta a così ampio raggio, e scrivono un appello al governo sottolineando i rischi per il settore.

Rischi e benefici

Certo, sostengono, l’intelligenza artificiale «rappresenta uno straordinario progresso tecnologico con un immenso potenziale per migliorare vari aspetti delle nostre vite, compresi quelli nei nostri settori. Tuttavia, è cruciale riconoscere che, insieme a questi benefici, esiste un lato più oscuro. In particolare, l'IA generativa viene addestrata su grandi dataset e ingenti quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore e che vengono spesso raccolti e copiati da internet. Essa è programmata per produrre risultati che hanno la capacità di competere con la creazione umana». Inoltre, a loro avviso, «c'è il rischio che il lavoro originale degli autori, artisti e delle imprese culturali e creative venga sostituito, costringendoli a competere con le loro repliche digitali che ne ricaverebbero ovvi vantaggi sotto diversi profili con gravi conseguenze, anche di natura economica».

I contenuti

Esiste anche un rischio più ampio per la società, poiché le persone potrebbero essere indotte a credere che i contenuti che incontrano - testuali, audio o audiovisivi - siano creazioni umane autentiche e veritiere, un danno significativo che «può avere implicazioni di vasta portata per la diffusione di disinformazione e l'erosione della fiducia nell'autenticità dei contenuti digitali e presenta seri problemi anche sotto il profilo etico».

Per i firmatari dell'appello «è cruciale riconoscere che nessuna delle protezioni basate sugli strumenti legali già esistenti nella normativa europea ha la minima possibilità di funzionare se non vengono poste rigorose e specifiche regole di trasparenza a carico degli sviluppatori di IA generativa». Chiedono «con forza al governo italiano di sostenere una regolamentazione equilibrata che, garantendo la trasparenza delle fonti, favorisca lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, tutelando e promuovendo al contempo la creatività umana originale e tutti i contenuti culturali del nostro Paese».

