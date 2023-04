Intelligenza artificiale, la Sardegna rischia  di rimanere ai margini 

È una nuova frontiera da attraversare con equilibrio e senso della misura. Un’intervista impossibile a Michael Schumacher è uno scherzo di cattivo gusto, ma, per fortuna, in un orizzonte molto vicino, l’intelligenza artificiale può essere anche una vantaggiosa variabile di uno sviluppo tecnologico che va avanti a ritmi forsennati. Temi sviluppati nell’incontro che si è svolto a Cagliari su iniziativa del Centro Studi “Aldo Moro” Sardegna. Si va alla ricerca di un centro di gravità permanente tra i due estremi indicati dal guru dell’informatica Sam Altman: «L’intelligenza artificiale è qualcosa di potenzialmente molto buono e al tempo stesso potenzialmente molto terribile». Intanto, la Commissione europea prevede di investire un miliardo di euro in questo campo «con l’obiettivo – fanno sapere da Bruxelles – di attrarre oltre 20 miliardi di euro di investimenti totali annui in intelligenza artificiale nell'Unione in questo decennio». La Sardegna in questa nuova sfida rischia di restare molto indietro. Il consigliere regionale del Pd Cesare Moriconi si è fatto aiutare da ChatGPT per mettere a punto la mozione con la quale chiede alla Giunta «d’intraprendere iniziative di formazione, di adeguamento culturale e professionale al vorticoso cambiamento dei tempi».

Formazione

Il nuovo sistema, basato su intelligenza e artificiale e apprendimento automatico, ha suggerito di fornire a un’ampia platea di cittadini “la scatola degli attrezzi” nell’ambito di un vasto intervento di alfabetizzazione. «Nasce una competizione – ha spiegato Moriconi - all’interno della società e dentro il sistema produttivo ma anche tra territori. Tra la nostra regione e le altre regioni. La Sardegna affronta questa sfida tecnologica con limiti spaventosi. Siamo agli ultimi posti in Europa. La Sardegna è 203esima nella classifica stilata dalla commissione Europea che misura l’efficienza e la competitività delle 234 realtà regionali. Come facciamo a essere competitivi se partiamo con questo ritardo? La società sarda non può vivere marginalmente questa rivoluzione. Attrezziamoci con piani formativi a partire dall’istruzione scolastica. Bisogna cambiare marcia. Proviamo a pensare che questa rivoluzione produca per noi, non solo rischi, ma anche straordinarie opportunità».

La ricerca

Sulle opportunità si è soffermato Giorgio Giacinto docente di Ingegneria informatica all’Università di Cagliari: «In Sardegna c’è una buona base di partenza con tanti giovani che mostrano interesse verso le nuove tecnologie. All’interno dell’ateneo ci sono bravi ricercatori, premiati per la loro attività da Google e Microsoft, che approfondiscono i vari filoni legati all’intelligenza artificiale. C’è ancora tanto da fare ma si può andare avanti con fiducia». Giacinto ha anche ricordato i rischi di sistemi come ChatGPT, bloccato, tra le polemiche, dal garante per la privacy: «Bisogna utilizzarli in modo corretto e responsabile, mai fuori contesto come è avvenuto in alcuni casi». Da due pionieri come Nicola Grauso, fondatore di Video On Line, primo internet provider commerciale in Italia, e Renato Soru, che ha creato Tiscali prima di diventare presidente della Regione, è giunto l’invito «a non trascurare i molteplici benefici che l’intelligenza artificiale può garantire nel futuro immediato. Ma la ricerca, da sola, non genera risultati se non è accompagnata dall’attenzione allo sviluppo tecnologico». Soru ha ricordato Elserino Piol, scomparso nei giorni scorsi, un visionario dell’innovazione italiana, tra i primi a credere nei sogni molto concreti di Steve Jobs. Cristiano Erriu, presidente del Centro studi “Aldo Moro”, ha sottolineato «il lavoro da fare per calare nella realtà l’intelligenza artificiale. Non bisogna creare nuovi squilibri ma valorizzare al massimo le potenzialità dei nuovi sistemi che possono favorire la crescita sociale ed economica anche delle piccole comunità». In sintonia con quanto sostiene la commissione europea: «Il modo in cui ci avviciniamo all'intelligenza artificiale definirà il mondo del futuro».