Intelligenza artificiale, la Filar è un modello 

Innovare i processi produttivi grazie all'intelligenza artificiale. L'azienda ogliastrina Filar-Optomaterials, specializzata in cristalli laser e componenti ottici di altissima qualità, è un modello anche con l'Ai. Presentata come case study ieri alla Manifattura Tabacchi durante il workshop “L’innovazione nella politica di coesione. L'uso dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi”, organizzato da Sardegna Ricerche. L'azienda, è riuscita a introdurre l'intelligenza artificiale nei suoi processi di produzione per migliorare la precisione. Una novità di grande interesse, ottenuta grazie al progetto Smart-Growth, finanziato dall’iniziativa I3 dell'Unione Europea. L'incontro ha messo a fuoco i risultati dell’iniziativa, ma anche tracciato gli sviluppi futuri: il risultato ottenuto è già allo studio per essere applicato in diversi settori. La Filar è un’impresa ogliastrina, fondata nel 1997 da Pier Giorgio Lorrai, con sede a Tortolì, leader nella produzione di componenti critici per applicazioni deeptech con prodotti che vanno dalle applicazioni neurochirurgiche alla strumentazione aerospaziale. «L'intelligenza artificiale ci permette di ottimizzare processi produttivi complessi. Utilizziamo l'Ai già da diversi anni», dice Lorrai.

