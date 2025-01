Intelligenza artificiale, la cinese DeepSeek  fa tremare le Big Tech 

Pechino. L’ascesa impetuosa di DeepSeek nell’intelligenza artificiale abbatte le certezze di Big Tech negli Stati Uniti e scuote le Borse, con il colosso dei microchip Nvidia che crolla del 17%. La quasi sconosciuta startup cinese DeepSeek-R1, messa a punto in due mesi grazie al modello open source costato solo 6 milioni di dollari, è riuscita a toccare in pochi giorni il vertice nei download gratuiti dell’App Store di Apple, sia in Cina che negli Usa, dove ha addirittura scalzato ChatGpt. Un’avanzata che ha scatenato il panico nella Silicon Valley. Se quella dell’intelligenza artificiale è una bolla, DeepSeek potrebbe aver iniziato a farla scoppiare: secondo gli analisti, avrebbe gettato le basi della svolta strategica nel settore fino a minare il dominio competitivo Usa. L’open source è in netto contrasto con la soluzione rigorosamente chiusa dei grandi player a stelle e strisce.

A una prova immediata l’app cinese ha riservato problemi (su temi come Tienanmen, segno della censura preventiva del Great Firewall), tuttavia, come modello open source assicura prestazioni pari o superiori di Llama 3.1, Meta, GPT-4o, OpenAI e Claude Sonnet 3.5, per accuratezza, dalla risoluzione di problemi complessi alla matematica e alla codifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA