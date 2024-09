Intelligenza artificiale, Isola in prima fila 

In un mondo sempre più connesso e dominato dalla tecnologia, l’intelligenza artificiale non è più un futuro lontano, ma una realtà che sta rapidamente plasmando le nostre vite. Eppure, mentre avanza a grandi passi, ci si domanda: come assicurarci che il suo sviluppo e la sua applicazione siano anche sicuri e trasparenti? A questo ha cercato di rispondere il convegno “Gli standard dell'AI Act”, tenutosi ieri alla Fondazione di Sardegna a Cagliari.

L’evento

Organizzato dal Crs4, ha visto la partecipazione di esperti di livello internazionale, provenienti dall’industria, dal mondo accademico e dalle istituzioni europee, con l’obiettivo di fare luce su una delle sfide più complesse dell’era digitale: la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

«Il Crs4 porta avanti un’attività significativa nel campo dell’IA e avere l’opportunità di poterci confrontare su questi temi, portando a Cagliari diverse competenze su questo grande tema è per noi motivo di grande orgoglio», ha detto Giacomo Cao, amministratore unico del centro. «L’IA potrebbe rappresentare la bomba atomica del nostro secolo, legata non a motivi bellici, ma allo sviluppo dell’innovazione, della cultura. Soprattutto consente lo sfruttamento della tecnologia a vantaggio di alcuni settori particolari».

I paletti

L’AI Act è il nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale, progettato per stabilire standard normativi comuni che favoriscano un’adozione sicura e affidabile di queste tecnologie innovative. Durante il convegno, si è discusso dell’applicabilità di queste norme e di come esse possano fornire un vantaggio competitivo a imprese e pubbliche amministrazioni, con un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese (Pmi), al settore medico e al delicato tema della trasparenza dei dati.

«L’IA è oggi una delle tecnologie che sta in assoluto cambiando l’economia, la società, il modo di relazionarsi con le persone. Non se ne potrà più fare a meno perché ormai il passo è stato fatto. È già da qualche anno integrata in tantissimi sistemi che sono distribuiti al grande pubblico», ha sottolineato Enrico Panai, coordinatore del gruppo Cen Cenelec (il comitato europeo di normazione elettrotecnica) , « oggi dobbiamo capire come disegnarla al meglio per poterne usare tutti i vantaggi e ridurne al minimo i rischi».

