«Intelligenza artificiale, il futuro è qui» 

È un imprenditore della tecnologia e della finanza. E da gennaio 2022 è presidente e amministratore di Ovum, una start-up factory, un'azienda che crea imprese innovative nel settore dell’intelligenza artificiale, attrae investimenti e le lancia sul mercato. Nasce da un’intuizione di Linkalab, realtà sarda nel panorama nazionale, e di Ab Innovation, consulting milanese di legal tech: «Siamo anche all’estero, specie in Usa e in Gran Bretagna e da quest'anno in Spagna a partire dal prossimo Mwc di Barcellona, il più grande evento al mondo di mobile».

Il percorso

Il cammino di Antonio Agabio, 31 anni, comincia da un diploma all’Alberti nel 2010 e una triennale in Amministrazione e Organizzazione, «un bel corso per multipotenziali». Poi l’estero: studio e lavoro a Montréal in Canada e poi in Danimarca, specialistica in Studi Europei. Torna in Italia e viene assunto in una consulting locale e quindi entra nel campo tech, in Linkalab, prima di Ovum. «Attiriamo ciò che siamo». Il suo non è un percorso chiaro dall'inizio, ma una serie di opportunità e sfide accolte con curiosità, voglia e passione: «Se nasci trottola, girare da una parte all'altra, anche nel lavoro, è destino». Altro lato della medaglia, le difficoltà sulle quali sfoderare il meglio di sé: «Come raccontavo in Cattolica, a Milano, serve una grande forza mentale e il team e le persone fanno la differenza tra il successo di un'iniziativa di questo tipo e il suo fallimento, in maniera uguale se non più dei tuoi sacrifici e competenze».

La città che cambia

In queste andate e ritorni vede Cagliari cambiare: «Dopo il Covid i prezzi sono schizzati più che a Milano. Abbiamo un futuro, il problema è che chi ci abita è sempre l’ultimo a trarne i frutti e il primo a soffrirne gli effetti». Il lato positivo: «Attira sempre più opportunità e aumenta il decoro, l'offerta culturale e i turisti. In estate sembra di stare in una bella realtà della Costa Azzurra, manca solo il Gp! Quanti dati potremmo raccogliere dalle telemetrie?». Eppure i giovani partono: «Meno male! Apprendi arti e mestieri, ti immergi in culture agli antipodi e apri la mente. Perché non tornano? Chiedilo a un architetto di New York che lavora per 300mila dollari lordi annui, saprà risponderti».

I segreti del business

Poi ci sono quelli che restano, buone idee ma non trovano la propria dimensione. La ricetta di Antonio: «Prima cosa, convalida che sia davvero una buona idea. Tanti business falliscono perché si specchiano attorno alla passione o al talento dei loro ideatori, senza attrattività sul mercato. Se sai che il prodotto ha domanda, cerca finanziamenti tra Venture Capital interessati a startup in fase di ideazione». Puoi farlo anche con base nell’isola? «Solo se trovi i finanziatori giusti all'inizio e viaggi per creare la rete di aziende partner e sostenitrici interessate al mondo tech di frontiera».

La sua base è Cagliari e la sardità la porta in giro. Oltre alla cadenza, è una sensazione. Essere sardo all'estero è diverso rispetto ad altre regioni: «L'anno scorso al Ces di Las Vegas ho incrociato lo YouTuber sassarese Morethantech e sembrava che ci conoscessimo da una vita. Se riuscissimo ad essere così anche in patria…».

Il raffronto Usa-Poetto

Il dinamismo Usa non vale il maestralino e la birra al Poetto: «Ho casa qui e passo più tempo possibile con amici e famiglia. Quella di mio papà ha aperto un'azienda prima ancora dell'unità d'Italia. Non andrei a vivere fuori, tolta la California per motivi personali e professionali». Anche Cagliari ha i suoi primati: «Come farei, poi, senza gli arancini di mia nonna?»

